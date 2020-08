Sztárok csomagolták a rászoruló gyerekeknek a tanszereket

Andor Éva, Rátonyi Kriszta, Szabados Ági, Wolf Kati, Dombi Rudolf, Gyurta Dani és Nagy Benedek is önkénteskedett.

Megkezdte a rászoruló családokat segítő tanszercsomagok összeállítását kedden az Ökumenikus Segélyszervezet. A jótékonysági akció keretében idén is gyermekenként 10 ezer forint értékű, minőségi tanszerekből összeállított, személyre szabott csomagokkal támogatják a nehéz sorsú iskolásokat.

Az első csomagok összeállításában önkéntesként segített Wolf Kati énekes, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakozó, Andor Éva, Rátonyi Kriszta és Szabados Ági műsorvezetők, valamint Nagy Benedek influenszer. Az ismert személyiségek a karitatív szervezet Országos Segélyközpontjának udvarán tanszercsomagokból rakták ki a 1353-as adományvonal számait, ezzel hívva fel a figyelmet az összefogásra, az adományozás lehetőségére.

Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgató-helyettese a rendezvényen elmondta: bíznak benne, hogy idén is sikeres lesz a legszegényebbeket segítő akció, hogy az iskolakezdés a koronavírus miatt most még nehezebb helyzetbe került családok számára ne az eladósodásról, hanem a gyerekek felzárkózásának esélyéről szóljon. Sok kicsi sokra megy, 40 hívás a 1353-as adományvonalra már egy tanszercsomagot jelent. Gáncs Kristóf elmondta, hogy idén is nagy segítséget jelent az akcióhoz, hogy a Herlitz Hungária kedvezményesen biztosít minőségi tanszereket, ami mellett közel 100 új iskolatáskát is adományozott.