Szórakoztató podcast indul Bagi Ivánnal az Origon

A Karinthy-gyűrűs humoristát, Bagi Ivánt megviselte a tavaszi karantén, de szerencsére a búskomorság már a múlté.

A bezártság sok jót is hozott a számára; megtanult például főzni, mosogatni és a természethez is közelebb került, most pedig új műsorral jelentkezik. A 2019 novemberében a Magyar Hírlap online felületén indult podcast-sorozata, a Darázsfészek felfrissült és a megújult Origora költözött.

A régi Darázsfészekből jól ismert Bolgár György paródia és az adott hét kiemelt történéseit feldolgozó tréfás álhíradó mellett vadonatúj rovatok is elindulnak. Ilyen például az Álvendég rovat, amelyben hazai és nemzetközi hírességeket személyesít meg majd a parodista. A Dr. Csé rendel rovatban legféltettebb titkaikról beszélnek közismert személyek, a Darázsfészek színpadán rovatban természetesen a zenéé lesz a főszerep, a Túl őszinte emberek rovatban pedig az utca emberét kérdezi Bagi és egy sztárvendége.

A Darázsfészek Újratöltve hetente keddenként, délután 4 órától jelentkezik közel 15 percben az Origon.