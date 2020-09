Szól a Beat: új könnyűzenei online rádió indult

Fiatal tehetségeket és ismert előadók kevésbé ismert számait játsszák.

Beat néven szeptember elsején új digitális rádió indult a hazai könnyűzenei élet támogatása céljából. A beatradiohungary.hu oldalán keresztül éjjel-nappal szól a rádiózás legújabb hazai alternatívája, az NKA Hangfoglaló Program által támogatott “Beat – Az ütős alternatíva”.

Az új műsorszolgáltató célja hallgatói igényekre reagálva, közösséget építve támogatni a hazai könnyűzenei élet fejlődését. A Beat csapatának kiemelt fontosságú teret biztosítani a fiatal tehetségeknek, játszani az ismertebb előadók méltatlanul perifériára szorult alkotásait és bemutatni a külföldi zenei élet leginspirálóbb műveit.

Fontos, hogy teret biztosítsunk fiatal tehetségeknek. Miközben meggyőződésünk, hogy az ismertebb előadóknak is rengeteg olyan gyöngyszem van a tarsolyukban, amiket az általános szerkesztési elvek miatt kevesen ismerhettek meg – nyilatkozta Rédl Ádám, a rádió vezetője.

Az újonnan indult online rádió műsorán a hallgatók többek között találkozhatnak a Fish!, a Quimby, az Esti Kornél, Szeder, Petruska, a Hiperkarma, az aurevoir. és az Ivan and the Parazol dalaival is. Az egyedülálló zenei szövet mellett minden hétköznap tíz és tizennyolc óra között Szabó István műsorvezető várja a hallgatókat, a csatorna októbertől pedig további egyedi, minőségi, valamint szakmai műsorokkal színezi majd a digitális teret.

A Beat 2020. szeptember 1-től elérhető a www.beatradiohungary.hu-n, a NKA és a Hangfoglaló netes felületein, valamint a Beat saját Facebook-oldalán és hamarosan saját fejlesztésű alkalmazásában is.

Borítókép: a Quimby fellépése 2018-ban a Fishing on Orfű fesztiválon