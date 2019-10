Schuster Lóránt: minket a közönség választott és tart életben

Országos turnéra indul az együttes, ahol felcsendülnek a magyar rock legjobb slágerei.

Minket a közönség választott és tart életben – így vall az elmúlt 50 év sikeréről a P. Mobil örökmozgója, lelke, mindenese, Schuster Lóránt. A zenei érdekkörök a P. Mobilt ma is ugyanolyan karanténban tartják, mint a kádári diktatúrában, a közönség ragaszkodását azonban elvenni nem lehet. Nemrég Budapesten felejthetetlen koncer­tet adtak, most pedig országos turnéra indulnak, ahol felcsendülnek a magyar rock legjobb slágerei – olvasható a Vasárnap Reggel legutóbbi számában.

– Májusban ünnepelte a 70. születésnapját, és a kerek évforduló alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr is felköszöntötte. Számított erre?

– Egyáltalán nem, nagyon meglepett, és rendkívül megtisztelő, hogy a miniszterelnök úrtól kaptam egy levelet meg egy üveg jófajta bort. Kiemelte a zenekarvezetői munkám hitelességét, miszerint bármilyen politikai vagy kulturális környezetben hűen képviseltem a saját stílusunkat. Valamint említést tett azokról az örökzöld slágerekről, amelyek a magyar rockzene hírnevét öregbítik a mai napig.

– A P. Mobil is kerek évfordulót ünnepel, az 50 éves jubileumának alkalmából jelent meg az Aranylakodalom című album. Kevesen mondhatják el, hogy öt évtizedig töretlenül sikeresek tudnak maradni. Van titok?

– Mick Jagger a titok. A viccet félretéve, csak rengeteg munkával megy.

– Miért van fehér menyasszonyi ruhában a borítón?

– Egy fricska akart lenni, volt, aki meg is jegyezte viccesen, hogy most már EU-konform vagyok. De valójában a legszebb 50 évet adtuk az életünkből a közönségnek. Ez már egy házasság a zenekar és a közönségünk között. Minket nem támogatott a párt, nem „csinált meg” a média, minket a közönség választott és tart életben. Sok mostani rockzenekar még popzenekarnak sem megy el. A három négyzetméter tetoválás, az orrkarika és a piercingek csak külsőségek. Olyan, mintha lenne egy cipzáros oroszlán, amin belül, ha széthúzzuk a cipzárat, egy kisegér van. Ennek a műfajnak megvannak a maga szabályai. Igaz, hogy sok irányzatot ötvöz, de nagyon kötött műfaj a rockzene.

– Ha már így szóba került, mi a rockzene?

– Életérzés. Egyszer egy külföldi turnénkon egy angol road is megkérdezte tőlem, tudom-e, mi a rock? Kíváncsian

vártam, hogy mit fog mondani, de csak megszorította a csuklómat, és azt mondta, ez a rockzene. Az erő.

– A nyolcvanas években a „fekete bárányok” közé sorolták a P. Mobilt a Beatricével és Hobó­val együtt. Nem tiltott, nem támogatott, de tűrt együttes voltak?

– Nem. A határon voltunk, ahol lehetett, akadályokat gördítettek elénk. Volt rá példa a szocializmusban, hogy egy soproni gimnáziumban kiad­ták, aki elmegy a P. Mobil koncertjére, az igazgatói intőt kap. A rendszer képmutatására jellemző, hogy azért hagyták, hogy játszunk, amikor éppen hagyták, mert a művelődési házakban rengeteg gyerek volt, és abból a bevételből finanszírozták a fotós szakkört és sok mást. A „vállalati négyszög”, az igazgató, a párttitkár, a szakszervezetis és a KISZ-titkár dominált mindenhol. Ennek a rendszernek az utóélete, amiben most élünk.

– Több interjúban is beszélt róla, hogy az idén 50. jubileu­mát ünneplő P. Mobil dalait több rádió is mellőzi. Akkor nemcsak anno volt nehéz bekerülni a fősodorba, hanem most is?

– Így van. Ötven éve létezik a zenekar, lemezt, CD-t, könyvet publikálunk, a mai napig évi 60-80 telt házas koncertünk van, mégsem játsszák egyes rádiók a számain­kat. A Petőfi rádió konkrétan talán 5-6 alkalommal, míg az általam ismeretlen, bár lehet, nagyon jó Brains együttes vagy a Vad Fruttik dalait háromezerszer. Szeretném tudni, hogy miért. Azzal hidaltuk át a problémát, hogy a P. Mobil létrehozta a Mobil Rádió Budapestet, ahol igazi rockzene megy egész nap, és nem zenei környezetszennyezés. Háromezer számot tettem fel személyesen a szerverre.

– Van példaképe?

– A jó zenét és a jó zenészt szeretem. A legnagyobb példaképem a The Animals együttes énekese, Eric Burdon. De mindent szeretek a Led Zeppelintől és Paul Rodgerstől (Free, Bad Company) is.

– Ennek a mellőzésnek mi a visszhangja szakmai körökben?

– Hörgés van. Nemcsak a zenészek, de a stúdiósok, szállítók, mindenki látja, hogy mi történik és hogyan. Ami a zenei életben, sőt, a kultúrában történik, az a legfinomabb szóval élve is elgondolkodtató. David C. Korten szerint egy országot egyetlen módon lehet megszerezni és megvédeni a globális hatalom ellen: ha elfoglalod a kultúra és a tudomány harcálláspontjait. Ebben a csatában komoly szerep jut a pop- és rockzenének is. Harc van.

– Úgy gondolja, hogy a rendszerváltással sem történtek nagy változások?

– Amíg az akkori generációk regnálhatnak, befolyásuk van, addig nem. Azokat az embereket már nem lehet megváltoztatni. Ahogy Csurka István mondta, a szocializmusban szocializálódott réteg már nem fog megváltozni, nem tud. Két generáció kell a gyökeres változáshoz. A mai gyerekek már mernek kérdezni, ők már mások, okosabbak, nyitottabbak.

– Járnak a fiatalok is P. Mobil-koncertekre?

– Igen, 14-től 80 éves korig minden generáció jön a koncertjeinkre.

– Most Baranyi László az együttes énekese, de korábban Rudán Joe, Tunyogi Péter, Vikidál Gyula is volt. A régiekkel játszana újra?

– Nem, nem nosztalgiázom soha, nem az én műfajom. Az érdekel, mit csinálunk ma, és mi lesz holnap.

