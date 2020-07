Mészáros András: a szerelem, a család az élet része

Mészáros András négyszer jelentkezett a Színművészetire, végül a Kaposvári Egyetem színművész szakán kapott diplomát. Játszott Zalaegerszegen, a Centrál Színházban, a Tháliában, és most ismét a Centrál társulatának tagja. Több tévé­sorozat és sikeres játékfilm szereplője – írja Tóth Ildikó Hot! magazinban megjelent interjúja alapján a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

Budapesten született, Rákospalotán laktak. Milyen volt a gyerekkora?

Kertes házban laktunk, a szemétégető és az olajgyár között, de jó környéknek számított. Persze azért óránként be kellett jelentkezni anyuhoz, ha kimentünk biciklizni vagy focizni. Hárman vagyunk testvérek: a bátyám, Gergely térinformatikus és doktorandusz a Műegyetemen, a nővérem, Zsófi statikus. A szüleink földmérőmérnökök voltak, az egyetemen ismerkedtek meg. Az édesanyánk elég korán rokkantnyugdíjas lett; huszonéves voltam, amikor 56 évesen meghalt.

Ki volt a szigorúbb, a papa vagy a mama?

Mindketten szigorúak voltak, de következetesek. Apánknak hamar eljárt a keze. A tanulással nem volt probléma: nem voltam kitűnő, de azért ment az iskola. Talán a matematikával voltak gondok, amíg hetedikes koromban meg nem ígérték, hogy ha abból ötös leszek, lőhetek egy sorozatot egy ezredes ismerősünk pisztolyából. Sikerült – és kilőhettem egy egész tárat!

Állítólag úgy ismerkedett a versekkel, hogy felragasztotta őket a falra, és mosogatás közben tanulta.

A mosogatás édesanyámék ötlete volt. Egy zsinegre felfűzték a nevünket – Gergely, Zsófi, Andris –, és abban a sorrendben kellett végeznünk a házimunkát. Mivel folyton cseréltem a testvéreimmel, a végén ott volt sorban, hogy Andris, Andris, Andris, és nap mint nap mosogathattam. Szerettem a verseket. Tényleg felragasztottuk celluxszal a falra a papírt, könnyű volt így tanulni. Édesanyám szerette az irodalmat, gyűjtötte a könyveket, ötezer kötet volt a házunkban, a falak mellett végig könyvespolcok álltak. Amikor anyu elment, apánk eladta a házat.

„Kaposvárra felvettek”

Milyen a kapcsolata az édesapjával?

Kamaszkoromban nem volt könnyű. Én egy Moby Dick-rajongó rocker kölyök voltam. Ő sem a legkönnyebb ember. Kicsit másképp látjuk a világot, de mivel egy család vagyunk, néha azon kapom magam, hogy úgy viselkedem, mint ő. Volt egy pillanat, ami nagyon megmaradt bennem. 28-29 lehettem, amikor megjelentem nála a balatoni házunkban Mo­mó­val, az amerikai pitbull és angol buldog keverék kiskutyámmal. „Ide kutya nem jön be!” – mondta, mire én rávágtam: „Ne már, apu! Bolond vagy?” Villant a szeme, de rájöttünk, hogy már túl idős vagyok a pofonokhoz – inkább megbeszéltük.

A mosogatás közben megtanult versek indították el az irodalom, a színpad felé?

Általános iskolásként szerettem a verseket. Megvolt a Zichy Mihály rajzaival illusztrált Arany János-balladakötet – szinte mindet tudtam kívülről. Aztán jött Petőfi, József Attila, Ady. Versmondó versenyeken indultam – sosem lettem első, de a közönségdíjat mindig én kaptam. A gimnáziumban az irodalomtanár megkérdezte, van-e kedvem a színjátszáshoz. Alternatív műhelyben is közreműködtem, versmondó táborba jelentkeztem.

Egyértelmű volt, hogy a Színművészeti Főiskolára jelentkezik?

Először eljutottam a második fordulóig, másodszor is, közben bekerültem a Pesti Magyar Színiakadémiára. Harmadszor a harmadik, negyedszer is a harmadik rostáig jutottam a Színművészetin. Jelentkeztem Kaposvárra, az akkor induló első színművész szakra, oda azonnal felvettek.

„Egy alom voltunk, sokat tanultunk egymástól”

Játszhattak is a színházban?

Pesten igen, Kaposvárott nem. Viszont alázatot, kitartást, szorgalmat tanultunk. Babarczy László végigvitte az osztályt. Csodás három évet töltöttem ott, velem együtt 18-an kezdtünk és végeztünk. Mindenki tehetséges volt. Egy alom voltunk, sokat tanultunk egymástól is a színházról, a világról. És persze nagy szerelmek is szövődtek a három év alatt.

Végzés után Zalaegerszegre szerződött. Mi vonzotta oda?

Két helyre hívtak: Nyíregyházára és Zalaegerszegre. Az előbbi színházba ötünket vártak, a Hevesi Sándor Színházba csak engem. Megnéztem pár előadást mindkét helyen, aztán úgy döntöttem, hogy inkább egyedül próbálok szerencsét. Bagó Bertalan volt az igazgató, sokat tanultam tőle az életről, a szakmáról, de persze értek sérülések, szorongások is. Az igazgatóváltáskor úgy éreztem, muszáj továbblépni.

Várták a Centrál Színháznál?

Simon Kornél, akivel együtt jártunk a Pesti Magyar Színház színiakadémiájára, hívott az első rendezésére. Aztán úgy tűnt, mégsem kerül színre a darab, de feljöttem a semmire. Megnyugtató volt, hogy apám azt mondta: „Fiam, amíg élek, nálam lesz neked meleg étel, meleg ágy!” Végül mégis rendezhetett Kornél, én meg hamarosan tag lettem a színháznál.

„Megfordult az életem”

Miért ment át a Tháliába?

Áthívtak, és nagyobb feladatok voltak kilátásban, aztán két év után azt mondták, hogy túl karcos férfi vagyok az ottani szerepekhez. Csányi Sándor beajánlott a Radnóti Színházba – nem voltam jó passzban, sok hibát követtem el, elszúrtam a lehetőséget. Ekkor jött egy év „szabad fuldoklás”.

Erre mondják azt, hogy padlón van az ember.

Már ott tartottam, hogy Beátának – a páromnak, akivel négy évig éltünk együtt – azt mondtam: elmegyek statisztaszervezőnek. És akkor jött a Kojot válogatása, ami jól sikerült. A Centrálba pedig a művészeti titkár hívott vissza, a Ma este megbukunk című darabra. Megfordult az életem.

Aztán egymás után jöttek a sorozatok, amelyekben megismerte az ország: a Marslakók, a Válótársak…

A Zsaruk volt az első sorozat, az ismerkedés a műfajjal. A Drága örökösök, a Jófiúk és a 200 első randi követték.

A Centrál Színházban pedig állandóan olvasható a színlapon a neve.

Szeretek ott lenni, mindenki mindenkivel jóban van, olyan a társulat, mint egy nagy család. Ezenfelül szerencsére több helyre is hívnak játszani, de a karantén miatt sok bemutató elmaradt, aztán volt, amit a forgatások miatt nem tudtam vállalni. Most pedig benne vagyok egy nagy munkában, amiről egyelőre nem mondhatok többet.

A közösségi oldalain – érdekes módon – ott vannak a fotókon a régi szerelmei. De senki új. Most Momo, a kutyalány az egyetlen nő az életében?

A múltunk is mi vagyunk. Tanulhatunk belőle. „Felelős vagy azért, akit egyszer megszelídítettél” – mondom Saint-Exupéryvel. A szerelem, a szeretet nem múlik el, csak változunk, és ha nem figyelünk a másikra, akkor elszakadhatunk egymástól. Most már persze a külső nyomás is ott van a család részéről, csak egy irányba kéne tenni a szívet és az agyat, ahogy a Kispál és a Borz énekli. A szerelem, a család az élet része. Ha meg is tud lenni az ember egyedül, ezekben a hónapokban mégis kiderült, hogy jó, ha van valaki mellettünk.

