Megjelent a Mystery Gang válogatásalbuma

Friss felvételen hallhatók a rockabilly zenekar 22 éves munkásságának legjobb dalai.

Megjelent az ‘50-es évek rock n’ roll és rockabilly zenéjének hangulatát fantasztikusan eredeti érzéssel hozó Egri Péter énekes-gitáros vezette Mystery Gang “Rockin’ Anthology” című új lemeze. Címéhez hűen a felvétel egy válogatásalbum a Mystery Gang 22 éves munkásságából, a kezdetektől egészen napjainkig, melyen a stúdióban frissen, élőben újra felvéve hallhatjuk a legjobb dalokat.

A “studio live” a zenekar elmondása szerint előadásmódjában és hangzásában a koncerteken is megszokott lendületet idézi meg. A 17 újra felvett dalból 16 angol, egy bónusz dal pedig magyar nyelven szólal meg.

A lemezről korábban már hallható voltak az “I Got Boogie” és a “Wiggle Baby” című dalok, most pedig a “Run Chicken” is elérhető a zenekar Youtube csatornáján.

A zenekar eredetileg április 9-én a 23 éves Viva Las Vegas Rockabilly Weekend nagyszínpadán játszott volna ismét az amerikai közönségnek, ez azonban a járványügyi helyzettel kapcsolatban hozott hatósági intézkedések miatt 2021. áprilisában lesz megtartva. A fesztivál 2019-ben a legjobb helyi fesztiválnak járó “Best Music Festival in Las Vegas” díjat is elnyerte, ebben az évben a Mystery Gang már egyszer fellépett az eseményen magyar zenekarként elsőnek, a nagy sikerre való tekintettel pedig nagyszínpados fellépőként hívták őket vissza.