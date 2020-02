Megérkeztek a SZIN első nevei

Nemzetközi fellépőkkel és hazai sikercsapatokkal, előadókkal tűzdelt bejelentéssel rukkolt elő a fesztiválszezon legnagyobb záróbulija, a Szegedi Ifjúsági Napok. Nem elhanyagolandó információ az sem, hogy február végéig jelentős árelőnnyel, mintegy 40 %-os kedvezménnyel lehet négynapos bérletet vásárolni a Tisza-parti fesztiválra.

A mostani bejelentésben a világsztárok sorát napjaink egyik legsikeresebb R’n’B előadója, Jason Derulo nyitja. Az énekes- dalszövegíró-táncost a színpad már ötéves korában beszippantotta, nem volt még tíz, mikor első dalát megírta, ma pedig már a legnagyobb videómegosztón egy-egy dala a százmilliótól a másfél milliárd megtekintésig dicsekedhet.

Érkezik a Tisza-partra a Rudimental is. A brit drum’n’bass formáció – John Newman közreműködésével – a Feel the Love című slágerrel robbant be és azóta olyan énekesekkel készített felvételeket, mint Ella Eyre, Emeli Sandé, Jess Glynne vagy Macklemore. Ezúttal Dj formációjukkal lépnek majd fel Szegeden.

Az utcáról került a rivaldafénybe a világhírű utcai előadóművész, DubFX, aki már a legnagyobb fesztiválokat is megjárta. A loop és effect pedálok nagymestere saját beatbox, baseline és ének/rap hangját egymásra pakolva kápráztatja el közönségét. Így lesz ez idén Szegeden is.

A Russkaja már “házi zenekarként” érkezik a SZIN-re, több lehengerlő bulit köszönhetünk a zenekarnak, nem csoda, ha a közönség ilyen sűrűn visszatapsolja őket és a fesztivál kívánságlistáján évről-évre az élbolyban szerepelnek.

A hazai fellépők közül pedig érkezik majd Ákos, Majka és Curtis, a Halott Pénz, a Kowalsky meg a Vega, a Honeybeast, a Follow The Flow, a Wellhello, Horváth Tamás, a Lóci játszik, ByeAlex és a Slepp, Manuel, a Margaret Island, The Biebers és a BSW.

A Szegedi Ifjúsági Napok korábban már bejelentett pár nevet, így már biztos, hogy fellép Szegeden John Newman, a 30Y, a Magna Cum Laude vagy a Bagossy Brothers CompanyAz ország legzsebbarátabb fesztiváljára február végéig mindössze 21.900 Ft-ért válthatunk bérletet, ezután már a négynapos jegy 35.000 forintot kóstál. Bővebb információ a www.szin.org oldalon.

Borítókép: Jason Derulo minden bizonnyal elég pörgős bulival készül Szegeden is