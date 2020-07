Kiköltözik Nagy Ferótól a gyerekzsivaj

Kevesen gondolnák a kemény rockerről, hogy igazán lágyszívű nagypapa, aki az unokái kedvéért bármikor bohócot csinál magából. Ha a játék megköveteli, kúszik-mászik a földön, és órák hosszát képes egy helyben ülve babázni a másfél éves Alízzal vagy kis­autózni a három és fél éves Patrikkal – írja a Hot! sztármagazin nyomán a Vasárnap Reggel legutóbbi száma.

„A gyereknevelésből le tudnék doktorálni. Egyszerű a képlet: nálunk a gyerekek a főnökök, az van, amit ők akarnak. Különben is a nagyszülő dolga az, hogy elkényeztesse az unokáit. Nem tagadom, óriási türelem kell ahhoz, hogy századszor is ugyanazt a mesekönyvet olvassam fel, vagy hogy negyvenedszer is visszagurítsam a kisautót, de hát ez a dolgom. Nekik ez fontos tevékenység a papával, így nem mondhatom, hogy elegem van, hagyjuk. Ha még egyszer, akkor még egyszer!”