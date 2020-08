Horváth Lili: jókor talált meg a színpadon az anyaszerep

Igaz a mondás: az alma nem esik messze a fájától. Horváth Lili a meghatározó személyiségű édesanyja, Tordai Teri pályáját követve sikert sikerre halmoz. A szerepei mellett háromgyermekes édesanyaként és a Lili Suli megálmodójaként, több fronton is maximálisan teljesít. Gyönyörű, elégedett és boldog. Ez a belső harmónia sugárzik az arcáról.

Mivel töltötte az elmúlt pár hónapos kényszerpihenőt?

Sok időt töltöttem a gyermekeimmel, aminek rettentően örültem. Nem tétlenkedtem: főztem, kertészkedtem, a Lili Suli online oktatását csináltam, pályázatokat adtam be és részt vettem a Művészek az otthoni oktatásért kezdeményezésben. Egy ismerős felkérésének eleget téve többször tartottam élő facebookos felolvasó délutánt is egy idősek otthonának Szinetár Dórával, Hámori Ildikóval, Makranczi Zalánnal felváltva. Egyik héten Márai Sándort, máskor meg Janikovszky Évát vettem elő. Ami még boldogságot jelent, hogy örökbefogadtuk Mollyt, egy szálkásszőrű tacskókeverék kiskutyát. Bajáról érkezett, a gyerekek imádják, igazi családtag lett. Ráadásul édesanyám kutyájával is jól kijönnek. Együtt szoktuk sétáltatni őket.

Édesanyja hogy van?

Köszönöm, nagyon jól. A koronavírus-járvány idején betartott minden fontosabb utasítást. Persze voltak hullámvölgyek, de telefonon tartottuk egymásban a lelket. Otthon is komoly napirendet követett, tornázott vagy épp sétált a kutyával a kertben. A korlátozás feloldása óta is még mindig óvatos.

Három évvel ezelőtt született egy darab, amelyben közösen játszottak. Még mindig megy?

A darabot a Bethlen Téri Színház állította színre, amely a vírus ideje alatt leállt. Remélem, ősszel már ismét el tudjuk kezdeni a munkát. Ez az előadás egyébként Pataki Éva Nőből is megárt a nagymama című, több kiadást is megért regényéből született, komoly érzékenységgel és humorral boncolgatja a családi kapcsolatok rejtelmeit. De meg kell említsek egy másik művet is, amelyet legalább ennyire szeretek és csupa nő van benne. Évekkel ezelőtt Korcsmáros György rendezésében mutattuk be a Nyolc nőt a Játékszínben. A darabban olyan kiváló színésznőkkel lubickolhatok a szerepben, mint Hernádi Judit, Pásztor Erzsi, Dobó Kata, Zsurzs Kati, Erdélyi Tímea, Lévay Viktória. Ezt már most, nyáron újra játsszuk.

Tavaly egy érdekes one woman show-t mutatott be. Nagy megmérettetés volt?

Az! Nagy álmom volt a Zelda Fitzgerald életét feldolgozó előadás bemutatása. Gergye Krisztián rendezte, ami nagyon szerencsés találkozás, hiszen minden egyes szóból értettük egymást, olyan volt vele dolgozni, mint a pályám elején Alföldi Róberttel. A történet a híres amerikai író, F. Scott Fitzgerald feleségéről, a szikrázó humorú, élettel teli, de szélsőségesen viselkedő nőről szól, aki nem elégedett meg azzal, hogy a férje árnyékában él. Novellákat és regényt írt, festett, táncolt és végül ebbe a kettős személyiségű életébe bolondult bele. Azt hiszem, negyvenéves koromon túl értem meg arra, hogy egyedül álljak a színpadon. Zelda életét eljátszani nagyon hálás feladat, minden benne van az előadásban, amit a színészetben most tudok: humor, dráma, tánc…

Hasonlóan fajsúlyos darab bemutatására készülnek szintén Gergye Krisztián rendezésében.

Igen, a Mi tennél, ha ma meghalnék? című darab egy film színpadi adaptációja. Az előadás egy hiperaktív fiú és édesanyja kálváriáját dolgozza fel. Nem gondoltam, hogy ilyen sok emberre hatással lesz, de ennek az lehet a magyarázta, hogy a történet rámutat egy csomó problémára. A fiamat Varga Ádám alakítja, akivel korábban még nem dolgoztam együtt, de nagyon tehetséges kollégának tartom.

A legtöbb színész azt vallja, hogy az aktuális szerepeivel mindig van feladata. Ezt hogy látja?

Pontosan így! Azt gondolom, hogy mindkét darabhoz meg kellett érnem színészileg is. A pályám elején nagyon nehéz drámai szerepekkel ajándékoztak meg. A Lady Machbetet szerintem most tudnám igazán jól eljátszani, bár állítólag 26 évesen sem voltam rossz benne. De visszatérve a kérdésre, Zelda karakterével is most tudok igazán azonosulni, hiszen ő sem csak feleség és kizárólag anya akart lenni, hanem a saját kreatív világát szerette volna megmutatni a körülötte lévőknek, ahogy én is teszem például a Lili Sulival. A másik darabnál pedig pont jókor talált meg az anyaszerep, hiszen a nagyfiam is most éli a problémás kamaszkorát, annak minden nehézségével. Sokszor ugyanazokat a párbeszédeket folytatjuk vele otthon, mint a darabbeli fiammal a színpadon.

Színházi szempontból lesz valami új megmérettetése?

Egyelőre nem, de ez nem jelent semmit. Szabadúszóként bármikor jöhet felkérés, de én is elébe megyek a dolgoknak. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy jó lenne kicsit többet filmezni, magyar filmben valahogy még nem kaptam jelentősebb szerepet.

Ez azt jelenti, hogy külföldi filmekben már szerepelt?

Pont a főiskola után, 1998-ban forgattuk a Bűn és bűnhődés című amerikai filmdrámát, amelyben Dunyát alakítottam. Járok castingokra, elkészült az új honlapom, remélem, hamarosan megtalálnak a nekem való filmszerepek.

Júniusban ünnepelte a születésnapját. Össze tudott jönni a család?

Sikerült összehozni egy szép ünnepet. Az volt benne a csodálatos, hogy aznap ballagott el a nagyfiam az általános iskolából. Színésznő barátnőimmel, akikkel az Anyád kínja című darabot játsszuk az Orfeumban, tartottunk egy csajos estét, mivel a kényszerű bezártság idején nem találkoztunk, és már nagyon hiányoztunk egymásnak.

Régóta ismerik egymást?

Haumann Petrával szinte együtt nőttünk fel és egy időben jártunk a főiskolára is, csak ő másik osztályba. Oszter Alexandrával is régen ismerjük egymást, Vitray Tamásnak volt egy műsora, az Apád, anyád idejöjjön!, amelyben közösen szerepeltünk. Kisfalvi Krisztinával pedig még a szinkronmunkáink során ismerkedtünk meg.

Mondhatni, negyedik gyermeke a Lili Suli. Hogyan jött a tanítás vágya?

Az egész úgy indult, hogy bezárt a Budapesti Kamaraszínház, és nem tudtam, mikor és hol fogok színpadra állni. Kétségbeesés helyett azon kezdtem gondolkodni, hogy merre induljak el, mihez értek még. Rájöttem, hogy több lábon kellene állnom, így visszamentem Földessy Margithoz, akihez kamaszként én is jártam, és elkezdtem a tanítással foglalkozni. Majd azt vettem észre, hogy pillanatok alatt tanársegéd lettem, aztán 2007-ben megalapítottam a saját nevem alatt futó iskolát. Szerencsére idén is tudunk tábort tartani, Sztankay-Bedők Bea keramikus vezeti majd a kézműves foglalkozást, Tallós Andrea táncra oktatja a növendékeket. Ősztől, remélem, ismét elindulhatunk, több helyszínen.

Mikor derült ki, hogy van érzéke a tanításhoz?

Azt hiszem, ezt a képességet a nagymamámtól örököltem, aki szintén tanárnő volt. Elég korán fény derül arra, hogy nekem is van érzékem ehhez a pályához. Gyerekkoromban már az unokatesóimmal babáztam, tanárnősdit játszottam. Persze, ennek a szakmának is egy része tanulható csak, a másik részéhez érzék kell.

Mit szólna hozzá, ha bármelyik gyermeke követné a színészi pályán?

Nem örülnék neki. Most már megértem az édesanyámat, aki annak idején szintén nem lelkesedett az elhatározásomért. Talán most még nehezebb ez a szép szakma. Szerencsére a két fiam közül egyik sem szeretne színész lenni. A kislányomnál, Dorkánál fennáll a veszély, mert igazi kis művészlélek, nagy fantáziával. Megpróbáljuk majd valahogy elterelni. Persze ha ez lesz az álma, akkor segíteni fogom benne.

Borítókép: Horváth Lili (b) a lány és Tordai Teri az anya szerepében a Pataki Éva regénye nyomán készült Nőkből is megárt… című előadás próbáján a budapesti Bethlen Téri Színházban 2017. február 2-án