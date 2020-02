Felülmúlta előző sikerét is a TV2

Vasárnap második részéhez érkezett a TV2 maszkos műsora. Az este meglepetése Shane Tusup leleplezése volt. A Nicsak, ki vagyok? mindhárom fő célcsoportban (A18-59, A18-49, A4+) túlszárnyalta a múlt heti közönségarány eredményeit, miközben az RTL Klub Álarcos énekes című műsorának közönségaránya csökkenő tendenciát mutat.

A 18-59 évesek körében már múlt héten is magas, 18,6%-os közönségarányt ért el a show, a tegnapi adásnak sikerült ezt is felülmúlni, és ezen a célcsoporton 20,2%-os közönségarányt szerzett. A 18-49-es korcsoportban a múlt héten elért 18,1%-os közönségarány tegnap már 19,2%-ra duzzadt, a teljes lakosság körében pedig 19,5% után most vasárnap 20,5%-os közönségarányt ér el. Egyértelműen látszik, hogy a TV2 új műsora a tévénézők egyre nagyobb hányadát ülteti a képernyők elé.

Az RTL Klub Álarcos énekes című műsorának közönségarányai csökkenő tendenciát mutatnak, ugyancsak mindhárom fő célcsoportot illetően: a 18-59 évesek körében: febr. 9.: 28,4%, febr. 16.: 22,1%, febr. 23.: 20,6%; a 18-49 éves korcsoportban: febr. 9.: 27,8%, febr. 16.: 23,6%, febr. 23.: 21,2%,; a teljes lakosságot tekintve: 28,0%, febr. 16.: 22,4%, febr. 23.: 21,6%.

A Nicsak, ki vagyok? sikerének köszönhetően a TV2 tegnap megnyerte a főműsoridőt a 18-59 évesek körében (TV2: 18,3% SHR, RTL Klub: 17,0% SHR) és a teljes lakosságban (TV2: 19,4% SHR, RTL Klub: 16,5% SHR) is.

Az előző hét után a műsor most vasárnap is toronymagasan nyerte a saját idősávját mindhárom kiemelt célcsoportban: a 18-59 éves korcsoportban a TV2 a Nicsak, ki vagyok? idősávjában 20,2%-os közönségarányt ért el, s ezzel a műsor idősávjában a legnézettebb tévécsatorna volt, míg ugyanezen idősávban az RTL Klub a nézők 17,1%-át tudta a képernyők elé ültetni. A 18-49 évesek körében a műsor 19,2%-os közönségarányával szemben az RTL Klub 18,7%-os SHR-je állt, a teljes lakosságban pedig a Nicsak, ki vagyok? 20,5%-os közönségarányával szemben az RTL Klub azonos idősávja 16,4%-os közönségarányt produkált.

Forrás: Nielsen Közönségmérés / TV2 Kutatás, Live + As Live adatok