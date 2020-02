Először járt Magyarországon a Five Finger Death Punch (videó)

Mint a népmesékben: sok-sok év után visszatért szülőföldjére egy magyar legény, aki távol a hazájától megcsinálta szerencséjét az óceánon túl. A Five Finger Death Punchcsal befutott Bathory Zoltan igazi metálsztárként telt házas koncertet adott a Papp László Sportarénában.

„Ria-ria-Hungária!” – köszöntötte egymást a messziről hazatért Bathory Zoltan és a megtelt aréna közönsége csütörtök este a Five Finger Death Punch (5FDP) koncertjén. A rajongók keble jogosan dagadt a heves nemzeti érzülettől, ugyanis

a Magyarországon született Bathory Zoltan igazi nemzetközi sztárnak tekinthető a műfajában, zenekarával együtt, amely először járt Magyarországon.

Az 5FDP vezetője, ritmusgitárosa, legfőbb dalszerzője a 90-es években még Leóként volt ismert a magyar under­ground metálkörökben, például a thrashlegenda Undertaking koncertjein. A Garamszegi Zoltánként született Leo még a Totalcar című műsorból ismert Winkler Róberttel csinált egy demót a tréfás Ladybird’s Bite-tal, de inkább grafikusként volt ismert. Ő kreálta még például a méltatlanul el nem ismert Bedlam zenekar turnéplakátjait, de később többek között a Moby Dicknek is tervezett lemezborítókat.

A 90-es években aztán kiment szerencsét próbálni az Egyesült Államokba. Nem kevés nehézséggel küzdött meg, eleinte grafikai munkáiból élt, aztán, kisebb-nagyobb kanyarok után,

a 2000-es évek közepén megalakította a Five Finger Death Punchot.

Ez a zenekar azóta már hét lemezt adott ki – nemsokára érkezik a nyolcadik –, az albumok arany, sőt platina státuszúak lettek, sokmilliós eladásokkal. Tízezrek előtt játszanak, a világsztárokhoz tartozó Korn menedzsmentje karolta fel őket, a 2010-es évek egyik legmenőbbjének számítanak a műfajban.

Bathory Zoltanhoz hasonló zenei karriert magyarként nem sokan értek el a műfajban,

talán Téglás Zoltán említhető a hardcore-os Ignite-tal, illetve Csihar Attila (Tormentor, Mayhem) személyében egy black metal világsztárt tudunk felmutatni.

Az aréna népe így nemcsak egy aktuális nemzetközi sztárcsapatot láthatott, hanem kapott egy olyan érzelmes, honfiúi történetet is, ami jelentős pluszt adott még a koncertnek. Nagyon jó volt látni, hogy ez a plusz nemcsak a zenekarvezetőt motiválta, hanem átérezte ennek a helyzetnek a jelentőségét az egész zenekar is, tagjai nagyon odatették magukat.

A közönség őrjöngött, amikor pár szám után Zoltan néhány szót szólt magyarul a mikrofonba.

Elmondta, hogy már a koncert előtt megígérte a zenésztársainak, ez lesz turnéjuk legzajosabb, legjobb koncertje. Szem nem maradt szárazon, amikor kivonult a magyar válogatott hokimezében akusztikus dalokat játszani egy kanapéra az énekes Ivan Moody társaságában (remek színpadi díszlet volt egyébként egy szál állólámpa társaságában). Ivan Moody is felvett egy magyar mezt, a zenekari ereklyének számító baseballütőt is a közönségnek adományozta.

A nagyon boldognak tűnő Zoltan egyébként igyekezett nem túlzásba esni, csak kevésszer beszélt magyarul a közönséghez, ez az este viszont szinte csak róla szólt, társai folyamatosan tolták a reflektorfénybe.

A 5FDP egyébként a 2010-es évekhez megfelelő eklektikus metált játszik, több műfajt is remekül kevernek, számaikat thrash, nu metal, groove metal, metalcore s egyéb elemek is jellemzik. Az iszonyú durva riffek, reszelések mellett nagy ívű, dallamos, szinte popos refrének vannak. A nemrég itt járt Slipknot is (bár jóval súlyosabb a zenéjük) operál ilyen elemekkel, de ennek a koncertnek szerencsére jobb volt a hangzása mint az iowai káoszbrigádé.

A keménykedés mellett még szinte – némi túlzással – Ko­wals­ky meg a Vegá-s tábortüzes dalok, akusztikus részek is voltak. Egy klasszikust (Újvári Péter dobost) idézve zenéjük egyszerre harap és simogat.

A természetesen öttagú 5FDP-ben profi zenészek vannak, az énekes Ivan Moody a szó jó értelmében remek ripacs, igazi frontember, remek hanggal, botrányosan ronda zöld nadrággal. Az 5FDP egy jól megcsinált, sikeres metáltermék, remek a kitalált imázs és látványvilág is, ami szintén Bathory Zoltan érdeme. A „mörcsben” remekül fogytak a 12 ezer forintba kerülő pólók, de hokikabát is akadt 39 ezerért.

Régi magyar zenészsiralom, hogy mikor lesz már világsztárunk. Nem nagyon beszélhettünk ilyenről eddig, de Bathory Zoltan a műfajában az elitligában van jelenleg, és ez elismerést érdemel. Bárki megpróbálhatja utánacsinálni.

Legyőzte a rákot Az 5FDP előzenekara a Grammy-díjas metállegenda, a Megadeth volt. A frontember, gitáros-énekes Dave Mustaine nagy visszatérésével, mivel ez az első turnéja (most januárban kezdődött) mióta kigyó­gyult torokrákjából. Valószínűleg a kezelések után épp elegendő egy szűk órát is játszani. Így is nagy élmény volt hallani a Hangar 18, a Peace sells, a Symphony of Destruction vagy a Holy Wars című metálhimnuszt vérprofi, képzett zenészekből álló zenekarával.

Borítókép: A hazalátogató Bathory Zoltan (jobbra) és zenekara a metál elitligájában játszik