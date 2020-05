D. Nagy Lajos: eléggé tartok a koronavírustól

Az énekes pontos napirend szerint él, de nagyon hiányzik neki a színpad és a közönsége. Reméli, hamarosan újra találkozhatnak.

D. Nagy Lajos két hónapja nem tette ki a lábát otthonából, mert nagyon komolyan veszik a szabályokat, ugyanis egészségesen szeretné átvészelni a járványt. „Konkrétan március tizedike óta nem mentem ki a kapun. Bevásárolni sem én járok, hanem a feleségem és a fiam. Az a helyzet, hogy

eléggé tartok a koronavírustól, hiszen nagyon komoly betegséget okozhat.

Nem szeretnék rajta keresztül menni. Persze nemcsak magamat, hanem a szeretteimet is rettenetesen féltem. De mindent megteszünk, hogy egészségesen vészeljük át ezt az időszakot” – mondta a Ripostnak D. Nagy Lajos.

A Bikini énekese komoly napirend szerint él: „el tudom foglalni magam. Minden napra kitűzök új elfoglaltságokat. Zene, torna, kert, szórakozás. Körülbelül ez a sorrend. Délelőtt gitározom, zongorázom. Most összeállítottam a szólólemezem dalait is, amelyek remélem, hamarosan megjelenhetnek. Aztán kimegyek a kertbe: ások, borsót ültetek vagy éppen epret. Ezután pedig jöhet a szórakozás, olvasok és filmeket nézek. Ez mind jól is hangzik, nem igaz? Csak nekem nem ez az életem. Nagyon hiányzik a színpad. Most indulna a turné…” – mondta a 69 éves énekes, aki bízik abban, hogy nem tart sokáig ez az időszak: „most nem tehetünk mást, csak azt, hogy itthon ülve próbáljuk valamennyire megfékezni a járványt, és nem megyünk sehová, hogy minél előbb véget érjen ez az egész, és újra elindulhassunk”.

