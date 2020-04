Csodálatos feldolgozással készültek anyák napjára (videó)

A STRAND ALLSTARS klipje pár nappal anyák napja előtt, április 27-én debütált. A MOL és az Együtt az Autistákért Alapítvány a kliphez kapcsolódóan autista gyerekeket egyedül nevelő anyukákat támogat.

Május első vasárnapja, anyák napja, a tavasz egyik legfontosabb családi ünnepe, amikor mindenki az anyukájára gondol. A STRAND Fesztivál szervezői ezúttal négy ikonikus magyar művészt kértek fel, hogy velük együtt, több tízezer fesztiválozó nevében mondjanak köszönetet minden anyukának. „Évek óta boldogan tapasztaljuk, hogy a STRAND Fesztivál túl azon, hogy egy élményekkel teli Balaton-parti nyaralás, egy olyan esemény is egyben, ahol a fesztiválozók és a szüleik is remekül érzik magukat.

– mondta el Lobenwein Norbert, a MOL Nagyon Balaton alapítója, a feldolgozott dal producere.

A Mama kérlek egy negyven éves sláger, a 2020-as feldolgozásban résztvevők, Rúzsa Magdi, Lábas Viki, Járai Márk és Horváth Tamás, kivétel nélkül jóval fiatalabbak a dalnál, melyet Bródy 1978-ban Koncz Zsuzsának írt.

„Gyönyörűséges és megható” – így fogalmazott Bródy János a Mama kérlek 2020-as változatáról

Egy szerzőnek mindig öröm, ha kivételes tehetségű előadók éreznek rá a dalba sűrített mondanivalóra, és a STRAND Fesztivál felkérése garancia volt a feldolgozás minőségére.

A zenei alap a Margaret Island műve, akik mindig jó érzékkel nyúltak az általam írt dalokhoz, és ebből a felvételből is kiderül, hogy milyen kiváló muzsikusok. És hát az énekhangok is elbűvölőek”

– mondta el a szerző.

A STRAND ALLSTARS tagjai, Lábas Viki, Rúzsa Magdi, Horváth Tamás és Járai Márk a dal születése során nem is találkoztak egymással, a felvétel eredetileg tervezett időpontját a koronavírus járvány miatt le kellett mondaniuk,

A zenei alapot Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint, a Margaret Island tagjai készítették.

Bródy egyik legszebb dala a sokból, és szeretem benne a kérdésfeltevéseket, hogy az anya tényleg ilyen gyereket szeretett volna, tényleg erre vágyott-e,

– mondta el Lábas Viki.

„Köszönöm az anyukámnak, hogy elviselte a nem hétköznapi habitusomat, természetemet, és ezt kezelni is tudta mindig, akármilyen nehéz helyzetek is adódtak, ő mindig mindent megoldott, és mi semmi rosszat, szomorúságot nem éreztünk rajta.

Azt üzenném neki, hogy tartson ki mindig, vigyázzon magára, és szeresse magát egyre jobban, mert megérdemli a boldogságot.”

– tette hozzá Füstös Bálint. „Az én anyukám külföldön él már egy ideje, így a mostani helyzetre való tekintettel még inkább kérdéses, hogy mikor tudunk újra találkozni, de ezúton is puszilom és ölelem” – fogalmazott Törőcsik Kristóf, a Margaret Island harmadik tagja.

Anyának lenni talán a legbonyolultabb dolog a világon, és miközben a világ szinte mindig fáradt, egy anya nem lehet az soha” – fogalmazott Rúzsa Magdi, aki egy megható üzenetet szánt az édesanyjának: „Az én anyám olyan ember, aki akkor adott azt hiszem a legtöbbet, amikor semmije se volt.

Anyám sose kért tőlem semmi mást, csak azt, hogy legyek jó ember.”

„Bevallom, ezt a dalt én sosem éreztem magaménak, hiszen elváltak a szüleim kiskoromban, és én édesapámmal maradtam, de a projekt kapcsán, illetve

– meséli Járai Márk, aki egy nagyon kedves dalnak, és szép gesztusnak tartja, hogy anyák napja tájékán a STRAND szervezői ezzel kedveskednek az anyukáknak.

– tette hozzá mosolyogva.

“Mindig próbálok arra törekedni, hogy a dalaimmal olyan üzenetet adjak át, aminek súlya van, ami megnyom belül egy gombot. Olyasmi, amivel tudunk azonosulni. Na, ez a dal pont ilyen: mély és tiszta” – meséli Horváth Tamás. “Én sajnos már nem beszélhetek Édesanyámmal, mert elhunyt, de akkor is üzennék neki. Mégpedig azt, hogy

– tette hozzá.

A MOL és az Együtt az Autistákért Alapítvány autista gyerekeket egyedül nevelő anyukákat támogat

A STRAND ALLSTARS dala kapcsán a MOL és az Együtt az Autistákért Alapítvány autista gyerekeket egyedül nevelő, hátrányos helyzetben lévő anyukákat támogat. „Mondd el dallal, amit most személyesen nem lehet! Köszöntsd fel édesanyád ezzel a videóval, és segíts autizmussal élő kisgyermekek anyukáinak!” A MOL és az Alapítvány minden egyes klip megtekintés után 1 Ft-tal támogatja a kezdeményezést. Céljuk, hogy egy hét alatt, anyák napja éjfélig a YouTube megtekintések száma lehetőség szerint elérje a 2 milliós számot. Ebben az esetben tíz anyukát tudnának támogatni 200.000 Ft értékben.

„A MOL a Nagyon Balaton programsorozat támogatójaként állt a kezdeményezés mellé, hiszen a gyermekek ügye nekünk is szívügyünk, azoknak az anyáknak pedig, akik különleges bánásmódot igénylő gyermeket nevelnek, külön köszönet jár. Minket a törődés hajt – most is a világméretű járványhelyzetben, a mindennapokban és akkor is, amikor az Autistákért Alapítvánnyal együtt igyekszünk segíteni. Bízom benne, hogy a fesztiválozókkal, zenekedvelőkkel közösen elérjük célunkat” – mondta Szollár Domokos, a MOL-csoport kommunikációs igazgatója.