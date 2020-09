Civil munkán gondolkozott a Magna Cum Laude énekese (videó)

Mező Misiék hónapokig nem tudtak színpadra állni.

Mező Misiék nehéz hónapokat tudhatnak maguk mögött, hiszen a koronavírus-járvány miatt hónapokig nem tudtak színpadra állni. Nem csoda hát, hogy a kényszerszünet után, hatalmas mosollyal az arcukon sétáltak fel a raktárkoncert színpadára – írja a Ripost.

A csapat tagjai nagyon hálásak, hogy a Magna Cum Laude is azon 150 előadó között szerepel, akik részt vehetnek a raktárkoncert-sorozaton, amit kormány 5.3 milliárd forintból azért hozott létre, hogy segítséget nyújtson a zeneiparból élőknek. A fellépésekről készült koncertfilmeket online lehet majd megnézni.

„Soha nem gondoltuk volna, hogy valaha megtörténhet velünk, hogy hónapokig nem játszunk. Ráadásul az is érzékenyen érintett minket, hogy több száz kilométer választja el a csapatot, így elmaradtak az összejövetelek, nem tudtunk együtt lenni. Szerintem mindenkinek volt mélypontja az elmúlt hónapokban, de összeszorítottuk a fogunkat és kimásztunk ebből is. Ahogy minden bandánál, nálunk is vannak összekülönbözések, de mi már régóta vagyunk együtt, tudjuk kezelni ezeket” – kezdte Mező Misi, aki hozzátette: a legrosszabb talán az volt a banda számára, hogy nem találkozhattak a közönségükkel. A csapat énekese szerint semmi sem pótolhatja a koncertek élményét, de a koronavírus-járvány miatt még ők is elgondolkodtak azon, hogy civil munkát keresnek.

„Elgondolkodtunk persze, hogy több lábon kellene állnunk, de be kellett látnunk, hogy számunkra ez nem lenne megoldás. A zenészek nagy része a vendéglátóipar felé mozdult el, és sajnos ott is hasonló helyzet állt elő a karantén alatt. Egyik pillanatról a másikra nem tud okos lenni az ember, hogy akkor mit kellene csinálnia, amiből fedezni tudja a családja megélhetését” – fogalmazott a Magna Cum Laude énekese, aki szerint a zenekarok sokkal nehezebb helyzetbe kerültek a kényszerpihenő miatt, hiszen a családok megélhetése forgott kockán.

„A zenekarok számára ez egy különösen nehéz helyzet. Itt nem az van, hogy egy szóló énekes vagyok, és beülök az autóba egy szál gitárral. Itt családok megélhetése a tét” – tette hozzá Mező.

