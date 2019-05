Zseniális videóklipet villantott vadonatúj dalához a német sztár DJ

Kétmilliárdos YouTube össznézettségével hivatalosan is minden idők legtöbbet játszott német előadójává avanzsáló DJ-producer, Robin Schulz ezúttal Harlœ-val közösen készül meghódítani a slágerlistákat.Az "All This Love" a szupersztár első megjelenése idén, mely méltó utódja tavalyi "Speechless" című gigaslágerének, ami hazánkban jelenleg is a legnépszerűbb trackek egyike. Több mint 130 millió streamlejátszást generált világszerte, Spotify-on 20 országban a Top200-as lista oszlopos tagja volt, a hozzá készült videóklipet pedig már 26 millióan látták a YouTube-on.A megállíthatatlan lemezlovas legújabb kollaborációja ismét egy zseniális tehetséggel készült. Harlœ, azaz Jessica Karpov zeneszerző olyan világsztároknak írt már dalokat, mint Charlie XCX, Kelly Clarkson vagy Britney Spears.A közös kiadványban a producer jellegzetes deep house vibe-ja és Harlœ csodálatos vokálja tökéletesen egészítik ki egymást.