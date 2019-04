Zoránék átirata úgy megtetszett Stingnek, hogy még a jogdíjról is lemondott

Zorán Elszeretett dalok című, 2016-ban megjelent albumán külföldi kedvencei előtt tiszteleg. A különleges korongon olyan ikonikus előadók zenéiből válogatott, mint Leonard Cohen, Mark Knopfler, a Dire Straits, vagy éppen Sting. Zorán a tizenhatszoros Grammy-díjas zenész egyik legismertebb dalát, a Shape Of My Heartot választotta az al­bumra, aminek magyar szövegét a testvére, Sztevanovity Dusán írta, és küldte el jóváhagyásra Stingnek, aki örömmel egyezett bele a magyarosított sláger, a Körben megjelenésébe.Zorán a HVG-nek adott interjújában elmondta: noha eddig mindegyik külföldi előadótól megkapta az engedélyt, Sting reakciója őszintén meglepte – idézte a Bors.– Sting válasza nagyon emlékezetes maradt, mert a Shape Of My Heart Dusán-féle szövege annyira tetszett neki, hogy lemondott a jogdíjáról – árulta el HVG-nek az énekes.Tóth Péter, az Artisjus jogvédő iroda kommunikációs igazgatója a Borsnak el­mondta, ritka, hogy egy híres előadó lemondjon az átdolgozás után járó jogdíjról.