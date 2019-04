Zenés színpadi vígjáték készült a Mézga család kalandjaiból

A többes szereposztásban Szacsvay László, Maszlay István és Tűzkő Sándor alakítja majd a kibírhatatlan Máris szomszédot, Magyar Attila és Bodrogi Attila lesz a családfő Mézga Géza, míg a feleséget, Paulát Balázs Andrea és Kokas Piroska formálja meg.



A Mézga családról szóló, egyik legnépszerűbb magyar rajzfilmsorozaton generációk nőttek fel - hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki adásában. A sorozat nemcsak Magyarországon, hanem külföldön is népszerű, több európai országban is nagy sikerrel vetítették. A Mézga család című zenés színpadi vígjátékban az eredeti mű alapján elevenednek meg a karakterek. A darabot Szűcs Gábor rendezte Deák Lőrincz Andrea író és Mészáros László zeneszerző közreműködésével.



A rendező a műsorban elmondta: a Mézga család része a kollektív tudatunknak, több generáció nőtt fel rajta, a sorozat ismétléseit nagy sikerrel vetítik a mai napig a televízióban.



A rendező szerint a magyar vígjátéki tradícióknak a legkiválóbb karakterei a Mézga család tagjai: Mézga Géza, Paula, Máris szomszéd, Kriszta és Aladár, valamint a két élőlény. Mint elmondta, színpadért "kiáltottak" ennek a családnak a karakterei.



A Mézga Gézát alakító Magyar Attila színész hangsúlyozta: a színdarab nem egy epizódot mutat be, inkább a rajzfilmsorozat családmodelljét vették alapul és új történetet találtak ki, amely az 1990-es években játszódik. Kiemelte, hogy a vígjáték a mai kamaszoknak is szórakozást nyújt, ők is magukra ismerhetnek a történetben. A felnőttek és a gyerekek egyaránt megtalálják benne azt, amit szeretnek - tette hozzá a színész.



A darabból kiderül például, hogy Mézga Géza hogyan dolgozza fel a kapuzárási pánikot, Paula valóban félrelép-e, Kriszta összejön-e újra a gót rockzenésszel, de Máris szomszéd sötét titkaira is fény derül. Mindeközben Aladár felfedezi MZ/X-et, de megalakul a családi maffia is.