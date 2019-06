Zene helyett egészen mást hoz az Iron Maiden frontembere Magyarországra

Különleges, egyszemélyes előadást, one-man show-t tart Bruce Dickinson ősszel a magyar fővárosban. Az Iron Maiden frontembere november 2-án a Budapest Kongresszusi Központban életéről mesél, sztorizik és a közönség kérdéseire is válaszol.



A Mire való ez a gomb? című műsor az énekes azonos című, magyarul 2017-ben megjelent önéletrajzi könyvéből, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt népszerűsítő felolvasóestekből nőtt ki. Az esemény azóta egy több mint kétórás egyszemélyes műsorrá alakult - közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.



A 60 éves Bruce Dickinson könyvében, amelyet Pritz Péter fordított magyarra, részletesen beszámol kalandos gyerekkoráról, az Iron Maiden felemelkedéséről, a vívás filozófiájáról, a repülőgépek világáról, és arról, miként győzte le 2015-ben a rákot. Az énekes 1981-ben csatlakozott a legendás brit heavy metál zenekarhoz, az Iron Maidenhez, amely mellett sikeres szólókarrierje is lett, eddig hat albummal. A zene világán kívül számos egyéb területen is aktív: hivatásos pilóta, repülőgép-ipari céget vezet, motivációs beszédeket tart, sört főz, regényeket és forgatókönyveket ír és korábban vívóként nemzetközi szinten versenyzett.



A Mire való ez a gomb? - Egy este Bruce Dickinsonnal című műsor ma már inkább emlékeztet egy stand-up előadásra, mint átlagos felolvasóestre. Dickinson a show-t a világ számos országában bemutatta már, például sikerrel lépett fel vele az egyik legrangosabb művészeti fesztiválon, az Edinburgh Festival Fringe-en is.



A műsor két részből áll: az elsőben Bruce Dickinson humoros, olykor szatirikus hangvételben mesél hajmeresztő kalandokban sem szűkölködő életútjáról. A történeteket fotókkal illusztrálja. Az este második részében a közönség kérdéseire válaszol, mégpedig spontán, szellemesen és szórakoztató módon.



Az 1975-ben alakult Iron Maiden eddig tizenhat stúdióalbumot készített, több mint kétezer koncertet adott, legutóbb tavaly járt Magyarországon, a soproni VOLT Fesztiválon.