Zalatnay Cinit is beválasztotta a Playboy történetének 65 legjobb címlaplánya közé

A hazai szexszimbólumok egykor készült aktjai a mai napig nagy népszerűségnek örvendenek, különösen az, amin a legendás popikon, Zalatnay Cini pózol.Az énekesnő ma is szívesen idézi fel a régi szép emlékeket, a Borsnak mesélt a fotózással kapcsolatos érzéseiről és a képeinek akkori fogadtatásáról. Ráadásul kiderült az is, hogy egy véletlennek köszönheti azt, hogy közel az ötvenhez lekerült róla a ruha.A 65 év ikonikus szépségei ebből az alkalomból készült el. A különkiadásba a legsikeresebb, és legszebb magyar hírességek is bekerültek, így természetesen Zalatnay Sarolta az elsők között látható.Nézze meg a magyar szépségeket itt.