Zac Efron az USA leghírhedtebb sorozatgyilkosát játssza új filmjében - nézze meg az előzetest!

Ted Bundyt alakítja

Bundyt

Zac Efron az USA leghírhedtebb sorozatgyilkosát,új filmjében. Azcímű életrajzi drámát Joe Berlinger rendezte.1974 és 1978 között fiatal lányokat erőszakolt és gyilkolt meg szerte az Amerikai Egyesült Államokban. Több mint tíz évnyi tagadás után, Bundy végül is 30 nő meggyilkolását ismerte be, de az áldozatok valódi száma a mai napig rejtély. Általában agyonverte, máskor megfojtotta a védtelen nőket. Mindemellett nekrofiliával is gyanúsították. Brutalitása ellenére általában művelt és vonzó férfiként írták le. Barátai és ismerősei úgy emlékeztek rá, mint egy jóképű és meggyőző férfira.1989. január 24-én kivégezték.A 30 évvel a kivégzés után készült filmben Lily Collins és John Malkovich is szerepet kapott.A tervek szerint a magyar premier május 2-án lesz.