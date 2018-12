Weisz Fanni férje: Nem félek, hogy siket babánk lesz

Kép: BorsOnline

Megannyi viszontagság, rosszindulatú pletyka és családi viszály ellenére, Weisz Fanni és férje, Hajmásy Péter igazi álompár. Sikeresek, fiatalok és a TV2 A legbátrabb páros című műsorában sikerült ország-világ előtt azt is bebizonyítaniuk, mennyire szeretik egymást. Fanni siketsége ellenére is talpraesett és bátor csaj, akinek minden lépését féltőn óvja, figyeli férje, Péter. - írja a BorsOnline A fiatalok egyébként öt és fél évvel ezelőtt jöttek össze, a siket szépségkirálynő egy divatbemutatóján találkoztak először. Péter ekkor még Debrecenben kosárlabdázott, kapcsolatuk lassan alakult ki, ugyanis a sportoló ritkán tudott Budapestre járni. SMS-ben kommunikáltak, de Péternek ez sem volt akadály, annyira tetszett neki a modell, hogy vállalta, azzal, hogy siket szerelmet választ, az ő élete is megváltozik. Megváltozott, az biztos, de csak jó irányba.A szerelmesek nyáron, Fanni családjának tiltakozása ellenére összeházasodtak, és a kalandreality után szellemileg és testileg is megerősödve készen állnak arra, hogy még ennél is szorosabbra fűzzék a kapcsolatukat. A 2019-es év a babázásról fog szólni számukra – legalábbis remélik. Lapunknak elárulták, hogyan tervezik a jövőt.– Nem tartjuk fontosnak feltétlenül követni a hagyományokat, de alapvetően azt terveztük már rég, hogy előbb összeházasodunk és utána jöhet a gyerek – mondta lapunknak Péter, aki azt is elárulta, ha már egy bébi megérkezett, könnyen lehet, hogy hamar jön a következő.– Két gyereket vettünk tervbe, és tulajdonképpen persze mindegy, hogy kislányok vagy kisfiúk lesznek, ugyanúgy fogjuk szeretni. De azért én azt szeretném, ha egy fiú és egy lány lehetne – mondta mosolyogva Péter, aki szerelmével olyannyira komolyan gondolja a babaprojektet, hogy ennek kapcsán már egy vizsgálaton is át­estek.A házasok kíváncsiak voltak, hogy Fanni siketsége örökölhető-e. Nem mintha akkor nem vállalnának trónörököst. Kiderült, Fanni nem hordoz olyan géneket, amik arra utalnának, hogy a babájuk is feltétlenül siket lenne.– Egyáltalán nem félek attól, hogy a gyerekünk siket lesz. Minden úgy lesz, ahogy lennie kell. És ha mégis úgy alakul, hogy a babánk vagy babáink nem hallanak majd, akkor az édesanyjuk úgyis hamar megtanítja őket jelelni.