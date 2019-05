Volt egyszer egy Ifipark-koncertek még egyszer a Várkert Bazárban

Harmadszor, a tervek szerint utoljára rendezik meg a Volt egyszer egy Ifipark című koncertsorozatot a budai Várkert Bazárban. Június 23-tól szeptember 21-ig a Ivan and the Parazol, Kovács Kati, az Edda Művek, Zséda, az Ős-Bikini, Deák Bill Gyula és a Piramis lép fel.



Az elmúlt két évben több mint tízezer ember volt kíváncsi a koncertsorozatra a Várkert Bazár Öntőház udvarán, valamennyi este teltházas volt. Eddig a legendák, a Budai Ifjúsági Park egykori fellépői adtak műsort, idén mellettük az új generáció tagjai is bemutatkoznak - mondta Sikota Krisztina, a Várkapitányság Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese a keddi budapesti sajtótájékoztatón.



Az Ifipark 1961-ben nyílt és 1984-ig működött, a magyar rockzene születésének egyik bölcsője volt; a helyén épült néhány évvel ezelőtt a Várkert Bazár. A tervek szerint a koncertsorozaton a jövőben az újabb generáció képviselői fognak fellépni.



Az idei koncertsorozat első fellépője június 23-án az Ivan and the Parazol lesz, az est vendége Tátrai Tibor. Balla Máté, az együttes gitárosa azt mondta, bár a rockzenét már egy ideje temetni szokták, a mai fiatalok tovább viszik a műfaj lángját. Beke István billentyűs hozzátette: nagy megtiszteltetés számukra, hogy ilyen rangos társaságban adhatnak koncertet a Várkert Bazárban.



A július 5-én fellépő Kovács Kati kiemelte: hatalmas dolog volt a hatvanas-hetvenes években az Ifiparkban fellépni, és számára, aki vidékről, Egerből került a fővárosba, a helyszín maga volt Budapest. "Jó most is idejönni, és elmondhatom, hogy minket, régi előadókat a slágerek tartanak életben. Először az Omegával, majd a Metróval és az Illéssel, tehát mindhárom korszakos zenekarral koncerteztünk itt".



Az Edda Művek frontembere, Pataky Attila azt a bőrdzsekit viselte a sajtótájékoztatón, amit 1976-ban vásárolt óriási pénzért, és valószínűleg a zenekar július 22-i koncertjén is rajta lesz.



"1979-ben léptünk itt fel először, aznap Piramis-koncert volt a Kisstadionban, így csak 176 néző volt. De a második ifiparkos bulink már teltházas volt, aztán mi játszottunk akkor is, amikor 1980-ban koncert közben leomlott a fal, és utána egy időre be kellett zárni a helyet" - idézte fel az énekes. Az Eddában 1985 óta billentyűző Gömöry Zsolt arról beszélt, hogy ott volt a közönség soraiban az első, 1979-es Edda-koncerten, három évvel később pedig már a Piramissal léphetett itt fel.



A rendezvénysorozat záróeseményén, szeptember 21-én a színpadra lépő Piramis A nagy buli 2.0 címmel ad műsort, miután a csapat szinte napra pontosan negyven évvel ezelőtt az Ifiparkban rögzítette legendás koncertlemezét, A nagy bulit. Köves Miklós dobos elmondta, hogy játszottak itt korábban is, például 1978 karácsonya előtt egy nappal a hidegben, még hógolyózás is volt.



"Most eljátsszuk a negyven évvel ezelőtti koncert dalait, valamint az 1981-es lemez, az Erotika néhány dalát is. Néző voltam én is az 1978-1979-es Piramis-koncerteken és minden vágyam volt, hogy egyszer köztük lehessek a színpadon" - tette hozzá Nyemcsók János "Csoki", aki tíz éve a Piramis énekese.



A július 26-án az Öntőház udvar színpadára lépő Zséda azt ígérte, hogy keményen szólnak majd a dalai Budapest egyik legszebb koncerthelyszínén. Estjén vendégként ott lesz Horváth Charlie is, aki a hatvanas-hetvenes években szintén sokat játszott az Ifiparkban.



A mostai koncertsorozat egyik legérdekesebb eseményének ígérkezik, hogy szeptember 12-én újra koncertet ad az Ős-Bikini: az 1982-től 1985-ig működött alternatív punkrock formáció öt eredeti tagja (Nagy Feró - ének; Vedres József - gitár; Szűcs Antal Gábor - gitár; Németh Alajos - basszusgitár; Németh Gábor - dob) 1983 óta nem adott így együtt koncertet.



"Korábban nem volt igazán igény arra, hogy így öten újra összeálljunk, miközben Feró azért játssza az Ős-Bikini-dalokat a Beatricével. Volt néhány nagyobb buli is, de az eredeti formációban nem, és azért is örülök a mostani alkalomnak, mert mindkét lemezt, amit csináltunk, a Hova lett... és a XX. századi híradó címűt be szokták választani minden idők legjobb hazai lemezei közé" - hangsúlyozta Németh Alajos az MTI-nek.



Nagy Feró hozzátette: egy ilyen koncert előkészítése nagyon sok munkával jár, és mindannyian elfoglaltak. "Ki kell találnunk, hogy szellemiségében ugyanaz történjen a színpadon, ami csaknem negyven évvel ezelőtt. Jövőre talán lesz egy nagykoncertünk is".



Szintén fellép a Várkert Bazárban Deák Bill Gyula. Szeptember 13-án legjobb számaiból válogat, elhangzik például a Rossz vér, a Hosszú lábú asszony, a Kőbánya blues meg az István, a király két dala is. "Anno az Ifiparkban Orszáczky Jackie-vel, Radics Bélával, a P. Mobillal, a Minivel is énekeltem meg persze a Hobo Blues Banddel".



A Budai Ifjúsági Park 1961-ben esztrádműsorral nyílt meg, az első fellépő Bodrogi Gyula volt, aki Bicska Maxi dalát énekelte Brecht és Weil Koldusoperájából. A keddi sajtóeseményen Zséda adta elő ezt a számot.