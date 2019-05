Vízbe ejtett telefont mentett a beluga - Videó

A norvégiai Hammerfestben történt az eset, amelynek főszereplője – egy beluga – egy orosz katonaság által kiképzett cet lehet, ugyanis egy „St. Petersburg", vagyis Szentpétervár feliratú hámot viselt – írja a Bors.Ina Mansika is, hogy azért látogatott a környékre, hogy megismerhesse a hírekből ismertté vált belugát. A vízi emlős fel is tűnt, azonban rövidesen megtörtént a baj: Mansika izgalmában véletlenül a tengerbe ejtette telefonját. Ami ezután történt, arra senki sem számított.A beluga eltűnt a kékségben, nem sokkal később pedig a felszín felé úszott – szájában a telefonnal.– Lefeküdtünk a dokkon, hátha előjön a beluga, és megsimogathatjuk. Elő is jött, de elfelejtettem, hogy a dzsekim zsebe nyitva van, ezért a telefonom beleesett a vízbe. Biztosak voltunk benne, hogy ennek már annyi, de a beluga néhány pillanat alatt eltűnt, majd visszajött, és a szájában volt a telefonom – nyilatkozta Mansika.A nő elárulta, hogy mindenki nagyon meg volt lepve az esetet látva, ő maga sem igazán volt képes elhinni a történteket. Mansika hozzátette, hogy nagyon boldog és hálás, hogy visszakapta a telefonját.