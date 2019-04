Világsztárokkal viszi vászonra Füst Milán regényét Enyedi Ildikó

A főszereplő Léa Seydoux-t a James Bond és a Mission: Impossible filmekből, valamint a cannes-i Arany Pálmás Adéle életéből ismerheti a közönség.

Elkezdődött Enyedi Ildikó legújabb filmjének forgatása hétfőn Hamburgban, amely Füst Milán A feleségem története című regénye alapján készül európai koprodukcióban.Az Arany Medve-díjas és Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről rendezője most Füst Milán több mint 20 nyelvre lefordított és irodalmi Nobel-díjra felterjesztett regényét viszi vászonra,- közölte a film kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.A történet a holland Störr kapitány és egy francia frivol nő, Lizzy féltékenységi drámáját mutatja be.A főszereplő Léa Seydoux-t a James Bond és a Mission: Impossible filmekből, valamint a cannes-i Arany Pálmás Adéle életéből ismerheti a közönség, a kapitányt alakító Gijs Nabert pedig Csoma Sándor Casting című diplomafilmjében fedezte fel a rendező.Fontos szerepet kapott a filmben továbbá Louis Garrel francia színész, akit Magyarországon elsősorban Bernardo Bertolucci Álmodozók című drámájában szerepelt, 2006-ban pedig az édesapja rendezte Szabályos szeretők című filmért a legjobb férfi szereplőnek járó César-díjat kapta meg.Játszik még a filmben Josef Hader osztrák színész, akit 2017-ben legjobb férfi színész kategóriában Európa Filmdíjra jelöltek a Stefan Zweig - Búcsú Európától című filmben nyújtott alakításáért, továbbá Ulrich Matthes (Bukás) és Udo Samel (Forró könnyeimmel) német színészek, Jasmina Trinca olasz színésznő, aki a Fortunata című filmben nyújtott alakításáért 2017-ben a legjobb színésznő díját kapta meg a cannes-i filmfesztivál Un Certain Regard szekciójában, továbbá Luna Wedler svájci színésznő és Sergio Rubini olasz színész is. Mellettük feltűnik Funtek Sándor, Hajduk Károly és Mácsai Pál is.A Filmalap 1,15 milliárd forintos gyártási támogatásával készülő alkotás a tervek szerint 2020 őszén kerül a mozikba, a Mozinet forgalmazásában.