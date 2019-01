Velencében forgatják Az ifjú pápa-sorozat folytatását

Velencében forgatják Az ifjú pápa című nagy sikerű sorozat folytatását, Az új pápát Jude Law és John Malkovich főszereplésével.



A napokban kezdődtek a Sky és a HBO produkciójának felvételei, a helyszínek között van a Dona dalle Rose palota és a Szent Márk tér is.



Az új pápa forgatókönyvét Paolo Sorrentino rendező ismét Umberto Contarello és Stefano Bises társaságában írta.



Az új sorozatban Law ismét Lenny Belardót alakítja, aki a történet szerint XIII. Piusz néven az első amerikai pápa lett.



Nem tudni, a kétszeres Oscar-jelölt Malkovich milyen szerepet kap a szériában, egyesek pápai ruhába öltözve látták. Állítólag Sharon Stone is feltűnik a szereplők között.



Az ifjú pápa 2016 októberében debütált a Sky tévécsatornán, majd 2017 januárjában az HBO programjában. Law alakítását Golden Globe-díjra is jelölték.