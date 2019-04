Vége a találgatásoknak! Hivatalosan is bejelentették, hogy Dallos Bogi lesz az X-Faktor mentora

Korábban mi is megírtuk , hogy Radics Gigi bejelentette, hogy feláll az X-Faktor mentorszékéből.Sokan találgatták ezt követően, hogy ki fogja átvenni az énekesnő helyét. Korábban már egészen biztosnak tűnt például, hogy Dér Heni lett a kiválasztott, bár ezt sem az énekesnő, sem a csatorna nem erősítette meg.Az RTL Klub szerdai sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy ByeAlex, Puskás Peti és Gáspár Laci mellett a negyedik mentor az idei évadban Dallos Bogi lesz - számolt be a 24.hu A műsorvezető marad továbbra is Kiss Ramóna, akinek januárban született meg a gyereke - írják.