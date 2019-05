Van egy jó hírünk a Grace klinika rajongóinak

Az RTL Klubtól 2017-től a Prime-ra költözött a sorozat 10. szezonja. Azóta a 11. etap is képernyőre került, mely tavaly szeptemberben ért véget. A kórházas produkció azóta szüneten van, viszont a rajongóinak már nem kell sokat várni a folytatásra - írja a SorozatWiki.



A Grace klinika 12. évadának magyarországi premierje június 12-én lesz a Prime-on. A széria új részei innentől szerdánként 23 órakor lesznek láthatóak.



Ha nem dönt másként a csatorna, akkor még öt évadot biztosan láthatnak a magyar nézők, ugyanis Amerikában nemrég fejeződött be sorozat 15. évada és két hete érkezett a hír, hogy további két évadot rendeltek be a sorozatból.