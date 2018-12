Valóra válik a karácsonyi varázslat a Viber exkluzív ünnepi csomagjával

Közeleg a karácsony, de valljuk be, az egyre hűvösebb időjárás miatt kevesebb lehetőség nyílik vásárolni és időt tölteni a szabadban, így kicsit a négy fal közé szorítva érezhetjük magunkat. Az is előfordulhat, hogy távol vagy szeretteidtől az ünnepek alatt, amikor az összetartozás érzése a legerősebb, és ez kihathat a karácsonyi hangulatra is. De ne aggódj, a Vibernek köszönhetően a karácsony varázsa csupán egyetlen kattintásra van tőled!A Viber idén decemberben az alkalmazás különböző funkcióiból egy exkluzív karácsonyi csomaggal jelentkezik. Az ingyenes matricák, chatbotok és Community csatornák közelebb hoznak szeretteidhez, és még szebbé teszik az ünnepeket.Készen állsz egy varázslatos utazásra?Vágj bele az ünnepekbe aletöltésével, amivel rögtön hozzáférést nyersz az ünnepi chatbothoz, amely csak az első állomás az út során. A vadiúj, szívmelengető karácsonyi matricák mindenkit segítenek abban, hogy megossza szeretetét és háláját a számára fontos emberekkel, távolságtól függetlenül.Ha már feliratkoztál a, könnyedén böngészhetsz a Viber további ingyenes karácsonyi matricái között, bővítheted emoji gyűjteményed és gazdagíthatod kommunikációs eszköztárad. Idén karácsonykor a Viber chatbotjában a felhasználók szabadjára engedhetik kreativitásukat, például lehetőségük nyílik saját gifeket készíteni, amelyeket zenékkel és személyes üzenetekkel díszíthetnek fel.Annak érdekében, hogy az ünnepek a minőségi szórakozás jegyében teljenek, a Viber a legérdekesebb Community csatornákat válogatta össze számodra, amelyekhez szabadon csatlakozhatsz. Ingyenesen beléphetsz az érdeklődési körödnek megfelelő csoportokba, ahol számodra érdekes információkat gyűjthetsz és szóba elegyedhetsz azokkal, akiknek ugyanaz a szenvedélye, mint neked.A karácsony varázsa örömmel tölti el az emberek szívét, és a Viber célja, hogy szeretetteljes üzeneteiket eljuttassa minden felhasználónak a világon. Éld át az ünnepi élményeket a különleges díszítésű üdvözlőkártyákkal, oszd meg a boldogságot és ünnepelj szeretteiddel, bárhol is legyetek a világban.