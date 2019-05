Vadonatúj videóklippel ünnepli augusztusban érkező albumát a Slipknot!

Mi sem mutatja jobban a rajongók kiéhezettségét, mint hogy az albumról elsőként bemutatott „Unsainted" című videó kevesebb mint egy nap alatt már elérte a négymilliós megtekintést is. A klip a banda saját munkája, a rendezésért Shawn Crahan alapítótag felelt.Az album megszületéséről a gitáros, Jim Root így nyilatkozot:

Erre a munkára szántuk eddig a legtöbb időt. A felvételek készítése során azok az előadók inspiráltak a leginkább, akik nem csak egy-egy dalt készítettek, hanem teljes albumokat. Míg a zeneipar egyre inkább a single irányába fordul, mi szeretnénk továbbra is teljes lemezekkel dolgozni, olyan élményt adni, ami az elejétől a végéig kitart."

A korong előrendelése már elindult, addig pedig az „Unsainted" videóklipjével, valamint a júniusi, parádésnak ígérkező VOLT Fesztivál koncerttel lehet hangolódni a megjelenésre. Augusztus 9-én pedig teljes hangerőn szólhat a „We Are Not Your Kind’, amire öt éve várunk.