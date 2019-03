Underground sztár dj-kkel erősít a Sound

A karneváli hangulatú partifolyam alapvetése, a világ legkedveltebb, rendkívül látványos show-sorozata, az itthon is már méltán népszerű ELROW ismét dedikált helyszínnel jelentkezik a Balaton Soundon.Az idei felhozatalban ott lesz a német elektronikus zene underground “kisistene", Paul Kalkbrenner, a kétszeres DJ Awards díjas Jamie Jones, a brit DJ duo, a CamelPhat, a Németországból érkező DJ, a Claptone, a Grammy-jelölt Dj híresség, Nic Fanciulli, a női vonalat erősítő német DJ, Monika Kruse, karrierét a legendás Vibration Clubban indító Nick Curly, a svájci Andrea Oliva, a Holland születésű, ibizai székhelyű DJ, Chelina Manuhu, a francia DJ W!ld, a dance-elektronika nagymestere, Detlef vagy a Spanyolországban Juan Carlos néven született Wade.A tavalyi Clubs On The Beach és a Heineken Beach összeolvadásából született meg 2019-re a "The Club" koncepciója. Ahogy neve is utal rá, egy modern elektronikus zenei klub arculatát és hangulatát idézi majd a részben a Balaton vízére felépített helyszín, ahol a nemzetközi underground elektronikus zenei szcéna ikonikus alakjai lépnek fel a fesztivál 5 napja alatt.A The Club helyszínen lép fel Marco Carola, a groovy tech-house nagykövete, az amerikai The Martinez Brothers DJ duo, a minimalisztikus techno vonalat erősíti az egykori Deep Dish alapító, Dubfire, az Argentin progressive house DJ Hernán Cattáneo, az olasz Deborah De Luca, a Matador, Frans Zimmer, azaz művésznevén Alle Farben, Egbert, a holland Dj/producer Eelke Kleijn valamint, Nusha.A The Club helyszínére hosszú évek után visszatér a legendás 'Morning Sound’ programja is, amely a hajnali 6 órás hivatalos programzárás után induló afterpartit hozza vissza a fesztivál vérkeringésébe.A Balaton Sound idén július 3. és 7. között lesz Zamárdiban. A fellépők között lesz mások mellett a Chainsmokers, Tiësto, J Balvin, G-Eazy, Jess Glynne és a Rudimental is.Addig is, amíg nem rophatjuk élőben a Soundon, idézzük meg a hangulatot az alábbi videók segítségével. Egy kattintás és indulhat is a buli!