Újra turnézik Frenk. A hétköznapok és az éjszakák elfojtott világáról éneklő egyéni hangú előadó-dalszerző február 1-jén, pénteken a fővárosi Trip hajón játszik zenekarával, majd vidéki klubfellépések következnek.



A 41 éves, Dunaújvárosból indult Frenk (Torma Gábor) a hiperkarma dobosaként lett ismert a 2000-es évek első felében (az alternatív csapatból 2016-ban szállt ki végleg), több mint tíz éve a Budapest Bárban az állandó énekesek egyike.



Első saját anyagát 2006-ban jelentette meg Szívzörejek címmel, majd elkészítette a Nagyvárosi éjszakákat (2010), a Minden ellent (2012), a feldolgozásokat tartalmazó Songs for Jelenát (2015), valamint a legutóbbit, a Magyar pszichót (2018). Frenk rock and roll alapú, időnként David Bowie-t, Iggy Popot idéző zenéihez a hétköznapok elfojtott problémáiról és élményeiről, a drogok hamis világáról, a mindennapi pszichóról énekel.



A koncertszínpadokon jó ideje állandó társak veszik körül: a gitáros Vastag Gábor, a billentyűs Vízvárdi András, a basszusgitáros Giret Gábor és a dobos Bátor Bence.; az állandó közreműködők közé tartozik két szaxofonos, Bede Péter és Weisz Gábor.



Frenk a budapesti koncert után (a Trip hajón a Kedveskovács zenekar melegít be előtte) február 2-án Zalaegerszegen, 8-án Kecskeméten játszik, de fellép Törökszentmiklóson, Székesfehérváron, Szentendrén és Debrecenben is. Frenk már dolgozik hatodik lemezén, amelyről néhány dal várhatóan májusban fog megjelenni.