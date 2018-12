Újra támad az egyik legpusztítóbb vírus

A Shamoon károkozó először 2012-ben jelent meg. Akkor az egyik szaúd-arábiai olajipari vállalat rendszerében nagy pusztítást vitt véghez. Nem sokkal később az is kiderült, hogy több mint 30 ezer rendszeren semmisítette meg a tárolt fájlokat - idézte fel a biztonsagportal.hu Négy évvel később már a Shamoon 2-vel kellett megküzdeni, amely az elődjéhez hasonlóan rombolási célokkal készült.A 2016-os eset után ismét eltűnt a Shamoon, de sajnos nem örökre. A Google fennhatósága alá tartozó Chronicle vállalat szakértői ugyanis arra lettek figyelmesek, hogy valaki egy olyan fájlt töltött fel a VirusTotalra, amely a Shamoon utódját tartalmazza. Ennek vizsgálata jelenleg is folyamatban van - írják.A napokban derült ki, hogy az olasz olajipari cég, a Saipem rendszerébe bekerült a Shamoon, és komoly pusztítást végzett.A Shamoon azért is különösen veszélyes, mert a helyi hálózatokban nagyon gyors terjedésre képes. A legújabb variánsa is megosztásokon keresztül jut fel a számítógépekre, amihez egy felhasználónév/jelszó listát használ.