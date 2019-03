Újabb módszer a legjobbak kiválasztásában: szabadulószobából kell kijutniuk a jövő munkavállalóinak

A főnök a kontrollszobából kamerán keresztül figyelheti, hogyan dolgozik együtt a csapat. Ezáltal nagyon könnyen kimutathatók az adott emberek rejtett képességei. A vezető típusokat könnyen meg lehet találni, és az is leszűrhető, kinek jó a problémamegoldó készsége. Arra is tökéletes, ha például egy vállalatnak megvan a top tíz jelöltje, és abból három-négyet szeretnének kiválasztani"

Magyarországon is egyre nagyobb divatja van a szabadulószobáknak, de már nemcsak a szórakozni vágyók, hanem a munkaadók körében is.Napjainkban a szabadulószobák nyújtják a legösszetettebb közösségi kikapcsolódást. A játéknak csapatépítő jellege van, amely során az együttműködésre és a logikára van a legnagyobb szüksége a résztvevőknek. Így könnyen kiderül, ki milyen személyiség – nem véletlen, hogy a HR-esek is elkezdték használni a kiválasztási folyamat során.Budapest egyik legújabb és legmodernebb szabadulószobájában, a Dohány utcai Neverlandben például rendszeresen fordulnak meg munkaügyesek és felsővezetők, hogy megfigyeljenek egy-egy leendő munkavállalót.– mondta Zaragoza-Rovira Josep Jordi, a Neverland ötletgazdája és alapítója.Josep hangsúlyozta: akkor lehet kijutni a szabadulószobákból, ha együtt dolgozik a csapat. Fel kell osztani egymás között a feladatokat, általában valaki irányítja a többieket. Minél jobban van szervezve, annál hamarabb kijutnak. Együttműködésre és az észre van szükség, fizikai erőre nem.A föld alatt megbúvó öt zseniális történettel megálmodott szabadulószobát jelenleg a legtöbbször nem állásinterjúkra, hanem céges csapatépítő programok helyszínéül használják. Nem véletlen, hiszen pótolhatatlan összetartó ereje van, ha a kollégákkal együtt repítenek minket egy párhuzamos valóságba, ahol legbensőbb félelmeink, vagy éppen leggyermekibb énünk elevenedhet meg.Az egyedülálló komplexum emellett kiváló helyszíne lehet céges workshopoknak is, hiszen a vendégek a megszokottól eltérő környezetben végezhetik munkájukat napközben, hogy aztán „szabaduljanak egyet" és közösen megvacsorázzanak.