Újabb húsz név, akiket várhatunk az idei Szigetre - A Nagyszínpad listája már nem bővül tovább

Újabb 20 fellépővel bővült a Sziget Fesztivál résztvevőinek névsora , köztük van mások mellett a The National, a Mura Masa, Johnny Marr vagy Tom Odell is.A tavalyi legjobb alternatív album Grammy-nyertese a The National, az idei Grammyn a legjobb remixnek járó díjat bezsebelő Mura Masa, a brit alternatív rockzenei élet kiemelkedő gitárosa, Johnny Marr és a múlt év végén új nagylemezzel megjelenő Tom Odell is fellép az óbudai fesztiválon a szervezők keddi közleménye szerint.A húsz új előadó között koncertet ad továbbá az indie rockot és a népzenét ötvöző amerikai Big Thief zenekar; a brit elektronikus formáció, a Honne; a szintén elektronikus zenei szcénában ismert német David August; a kanadai indie rock banda, a Broken Social Scene is.A fesztivál vendége lesz továbbá az amerikai progresszív és alternatív rock együttes, a Coheed and Cambria; a DJ-ként és zenei producerként egyaránt ismert brit Jax Jones; a house zene veteránjaként is közismert Sonny Fodera, a francia elektronikus duo, a Polo & Pan; a Khruangbin nevű texasi, pszichedelikus rock trio; a Black Mountain kanadai pszichedelikus rock banda; a brit énekes-dalszerző Grace Carter, a modern reggae-t játszó ausztrál Ocean Alley és a török származású lemezlovas, DJ és producer, Burak Yeter is.Ezzel teljes lett a Nagyszínpad sztárfellépőinek listája, hiszen az első napon Ed Sheeran, másnap a The 1975, majd Martin Garrix zárja a színpadot.Szombaton a The National, vasárnap Post Malone, hétfőn a Florence + The Machine a főműsoridős előadó.A Sziget zárónapjára a Twenty One Pilots és a Foo Fighters koncertjével várják a fesztiválozókat.