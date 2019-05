Újabb dal klipjével jött ki Madonna, és azt is bejelentette, hogy Európai turnéra indul

Madonna több európai várost is érintő koncertturnéra indul idén ősszel a Madame X című új albumával.A 60 éves popsztár hétfői bejelentése szerint a turné első állomása New York lesz szeptemberben, majd egyebek között Chicago és Los Angeles következik. A jövő év elején pedig Lisszabonban, Londonban és Párizsban is színpadra lép.Madonna "személyes hangvételű" élménnyel szeretné megajándékozni rajongóit, ezért a koncerteknek nem hatalmas arénák, hanem színháztermek - New Yorkban például a Howard Gilman Operaház, Los Angelesben a The Wiltern - adnak majd otthont. A szervezők szerint a jegyárak 60 dollár és 760 dollár között mozognak.A Madame X című korong, amely Madonna 14. stúdióalbuma, június 14-én jelenik meg.A lemez hanganyagát az énekesnő Lisszabonban töltött évei inspirálták, Madonna ugyanis az elmúlt években a portugál fővárosban élt.