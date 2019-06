Újabb csapást szenvedtek a Woodstock 50 jubileumi fesztivál szervezői

Újabb csapást szenvedtek az augusztusra tervezett Woodstock 50 jubileumi fesztivál szervezői, a rendezvény helyszínének tulajdonosa felmondta a szerződést.



A Woodstock 50 fesztivált az ötven évvel ezelőtt a New York állambeli Bethelben megrendezett híres woodstocki fesztivál évfordulóján, augusztus 16. és 18. között tervezték megrendezni a New York állambeli Watkins Glen International autóversenypályán. Az 50 évvel ezelőtti poptörténeti jelentőségű fesztiválra emlékező rendezvényre több mint 80 fellépő művészt hívtak meg, köztük Jay-Z-t, John Fogertyt és Miley Cyrust.



Watkins Glen azonban hétfőn felmondta a szerződést, ezért "a versenypálya nem lesz a vendéglátója a rendezvények" - jelentették be a tulajdonosok, akik nem indokolták meg, miért álltak el a szerződéstől.



Gregory Peck, a Woodstock 50 egyik szervezője közölte, hogy a fesztivál tárgyalásokat folytat egy másik helyszínnel, amelyet csak akkor fognak felfedni, ha elkezdődhetnek a jegyeladások.



A jubileum fesztivál megrendezése áprilisban is megkérdőjeleződött, amikor egyik fő szponzoruk, a Dentsu japán cég egyik vállalata lefújta az eseményt arra hivatkozva, hogy az előkészületek megakadtak, és a szervezők nem tudják garantálni a közönség és a fellépők egészségét és biztonságát. Ráadásul visszahívta a fesztivál 49 millió dolláros (14 milliárd forintos) költségvetéséből azt a 17,8 millió dollárt (5,2 milliárd forintot) a fesztivál bankszámlájáról, ami még megmaradt.



A vállalat ellen indított pert a szervezők ugyan megnyerték, mert New York állam legfelső bíróságának illetékes bírája úgy döntött, hogy a japán cégnek nem volt joga arra, hogy egyoldalúan lefújja a fesztivált. A bíró azonban kétségeinek adott hangot a fesztivál megvalósíthatóságát illetően.



A fél évszázada lezajlott woodstocki fesztivál eredeti helyszínén, amelyet most egy művészeti központ üzemeltet, a jeles évforduló alkalmából augusztus 16. és 18. között saját megemlékezést tartanak, amelyen mások mellett Ringo Starr, Santana és Fogerty is szerepel.