Újabb akciófilmben lesz látható Liam Neeson

Kép: Foxnews.com

Egy leszerelt vietnami veterán szerepét kapta meg, aki egy olyan fiút vesz a szárnyai alá, akit egy bűnbanda üldöz.A Minuteman című mozit Robert Lorenz rendezi, aki számos Clint Eastwood film producere is volt. A Nuus.hu szerint a film forgatása szeptemberben kezdődik. A Schindler listája című filmben nyújtott alakításáért Oscar-díjra jelölt Neeson, aki idén nyáron tölti be a 67. évét, az utóbbi években számos akciófilm, köztük az Elrabolva-trilógia sztárja volt. A közelmúltban magyarázkodnia kellett, mikor Dermesztő hajsza című új filmje promóciós körútján egy interjúban félreérthetően fogalmazott, ami miatt rasszistának nevezték. Azóta többször is bocsánatot kért, de felmerült, hogy ez a hiba akár további pályájára is hatással lehet.