Újabb 12 évig lehet az Antenna Hungária az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetője

Az Antenna Hungária marad az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok üzemeltetője, a szolgáltató és a hírközlési hatóság a hatósági szerződést szeptemberben írhatja alá - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Kommunikációs Igazgatósága hétfőn az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint a tartalmi vizsgálat - és az annak részét képező hiánypótlási szakasz - után július 8-án az egyedüli pályázót, az Antenna Hungária Zrt.-t nyilvánította nyertessé az NMHH az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok lejáró üzemeltetési jogosultságának pályázatán.



A nyertes jövő szeptembertől 12 éven át üzemeltetheti majd a két, jelenlegivel megegyező technológiájú (DVB-T MPEG4 AVC) hálózatot - amelyen biztosítania kell, hogy a közszolgálati műsorok változatlan minőségben és a jelenlegi vevőberendezésekkel ingyenesen elérhetők maradjanak, legalább 98 százalékos lakossági lefedettséggel -, valamint a három, új technológiájú (DVB-T2 HEVC) hálózatot a fizetős TV-szolgáltatások számára.



A hírközlési hatóság április 10-én tette közzé a honlapján a hálózatok üzemeltetésére kiírt pályázatát, amelyre egyedül a jelenleg is szolgáltató Antenna Hungária Zrt. jelentkezett. Az NMHH közölte: az alaki vizsgálat után május 14-én pályázati nyilvántartásba vették a pályázót. A tartalmi vizsgálat során hiánypótlásra is szükség volt, amit a pályázó hiánytalanul teljesített. A vizsgálat végén a hírközlési hatóság július 8-án nyertessé nyilvánította az Antenna Hungária Zrt.-t, így 2020 szeptembere - a jelenlegi jogosultság lejárta - után is a cég üzemelteti az országos földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatokat - írták.



A nyertest megállapító határozat az NMHH honlapján olvasható.