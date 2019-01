Új lemezével indul turnéra Bozzay Zina és a kaliforniai Vadalma együttes

Öt állomásból álló amerikai és európai turnéra indul januárban új albumával a Vadalma együttes - hangzott el az M1 aktuális csatorna műsorában.



A San Franciscóból származó Vadalma együttes Music of Elderflowers címmel készítette el nemrégiben megjelent lemezét.



A hanganyag, amelyen magyar népdalok hallhatóak egyedi feldolgozásban, magyarországi zenészek és az Egyesült Államokban élő diaszpóra közös munkájának eredménye.



Bozzay Zina énekes, zeneszerző a műsorban beszélt arról, hogy San Franciscóban született és nevelkedett, csak felnőttként tanult meg magyarul.



A népdaléneklést Magyarországon tanulta többek között Fábián Évától, Navratil Andreától, Agócs Gergelytől és számos falusi énekestől. 2010-ben alapította meg a San Francisco-i magyar Népdalkört. Az együttes tagjai: Matthew Szemela hegedűs és Misha Khalikulov csellista.



Az albumon található népdalok a magyar nyelvterület különböző tájegységeinek paraszti hagyományából valók, de többnyire Erdélyből és Moldvából származnak. Az énekes elmondta, hogy szinte minden faluban járt, ahonnan a dalok erednek.



Új lemezükkel Erdélyben, Budapesten, Debrecenben és New Yorkban is koncerteznek.



A Fonó Budai Zeneházban január 26-án lépnek fel, a koncerten közreműködik Navratil Andrea, Fábián Éva és Agócs Gergely is.