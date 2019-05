Új előzetes érkezett a Downton Abbey-filmez, amiből sok minden kiderül

Szeptemberben mutatják be a mozik a Downton Abbey tévésorozat nyomán készült játékfilmet.A 20. század elején egy angol vidéki kastélyban játszódó történet, amely egy nemesi család és személyzete életét mutatta be, világszerte nagy sikert aratott a képernyőkön. A sorozat 2011-ben debütált a tévében és hat évadot élt meg. Számos díjat elnyert és hatalmas nézőtábora lett Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban.A film forgatókönyvét a sorozat alkotója, Julian Fellowes írta. Rendezője Michael Engler, aki néhány epizódot a szériából is jegyzett.A készülő kosztümös produkció új traileréből, amelyet kedden mutattak be, kiderül, hogy a Crawley család otthonába, Downtonba készül a király és a királyné. A látogatás híre a családfőt, Robert Crawleyt (Hugh Bonneville) is láthatóan meglepi, de a kastélyban serényen készülődnek a jeles vizitre.A filmben Maggie Smith, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern és Laura Carmichael is sorozatbeli szerepét alakítja, Jim Carter pedig ismét eljátssza a főkomornyikot.A magyar nézők szeptember 12-étől láthatják a filmet a moziban.