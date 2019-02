Új dinoszaurusz érkezett a bécsi Természettudományi Múzeumba

Plateoszaurusz láb

A plateoszaurusz feltárása

A plateoszaurusz feltárása © NHM Bécs/Alice Schumacher

A csontokat a svájci Frickben található Dinoszaurusz-múzeum adta kölcsön a bécsi múzeumnak. A csontváz feltárása és összeállítása körülbelül egy évig fog tartani, csak ezután láthatják majd a látogatók a plateoszauruszt teljes valójában.A 210 millió éves csontokat a svájci Aargau kantonban találták, ahol Európa talán legnagyobb korai dinoszaurusz lelőhelyére bukkantak még a 70-es években. Az első csontok felbukkanása után hamar kiderült, hogy a Frick falu alatti mocsár rengeteg ép dinoszauruszcsontvázat rejt. Frick azóta világhírre tett szert dinoszaurusz-múzeumával, ami ezúttal a bécsi Természettudományos Múzeum kiállítását gazdagítja egy még feltáratlan csontvázával.Mielőtt azonban a plateoszaurusz a múzeumi térbe kerülhetne, a Természettudományi Múzeum munkatársainak fel kell tárniuk és meg kell erősíteniük a csontokat. A precizitást és óvatosságot igénylő munkálatokban a bécsi Egyetem Paleontológiai Intézete is segítséget nyújt.A plateoszaurusz teljes csontvázát várhatóan egy év múlva tárják majd a közönség elé.A nagytermetű növényevő dinoszaurusz a Triász korból származik. Súlya elérte a négy tonnát, hossza pedig akár a tíz métert is. A plateoszauruszok kisebb csoportokban éltek a sztyeppés vidékeken, ahol a száraz és meleg klíma miatt a vizesebb, mocsarasabb területeket kerestek. Nehéz súlyuk miatt azonban gyakran belesüppedtek a mocsárba, ahonnan nem tudtak elmenekülni és tömegesen elpusztultak. A svájci lelőhely is egy ilyen mocsárnál található.