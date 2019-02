Új dallal jött ki a twentees - Hamarosan érkezik a lemez is

A Twentees tagjai az MTV-korszak gyermekei: a legkülönbözőbb angolszász gitárzenéken nőttek fel, indie rock/pop rock dalaikban felfedezhető a garázsbandák lazasága, de a popos refréneket sem nélkülözik.



A zenekar 2013 végén adta ki első kislemezét, rajta a slágeres, klippel is megtámogatott 2Face-szel, melyet a Never Get Enough-hozforgott videó követett. 2012-es alakulásuk óta számos koncerten vannak már túl, fesztiválok és vidéki klubok mellett láthatóak voltak már az A38 Hajó és a Barba Negra Track színpadán is.



A 2015-ös Dunai Regatta zenei tehetségkutatójáról az első helyet, 2014 novemberében a KERET blog tehetségkutatójáról különdíjat hoztak el, valamint bekerültek a Cseh Tamás Program induló előadókat támogató 2015-ös szériájába.



Bemutatkozó nagylemezük 2015 márciusában jelent meg Sing, Dance, Cry néven. A debütalbumot követő Boldogság Kht. című daluk rotációban került a Petőfi Rádió műsorába, emellett több vidéki rádióban is napi szinten szólal meg a zenéjük.



Egy évvel később, 2016 májusában jelent meg az elődjével szemben már túlnyomóan magyar dalokat tartalmazó második nagylemezük, a Múlandó. A Twentees az új albummal felírta magát a legígéretesebb hazai feltörekvő zenekarok listájára. Stílusában ez a lemez már szerteágazóbb, a címadó dalba egy rapbetét is bekerült Skeeny Boytól (ex-Cloud9+), de megmaradtak a popos refrének és a fülbemászó gitárriffek is.

Egyébként ez a szám, a Balkon a címadó a dal a zenekar 2019-ben megjelenő harmadik nagylemezének.A február végén érkező Balkon-t nőnapon, azaz március 08-án mutatják be az A38 Hajó-n a Konyha vendégeként, vidéken pedig a Magidom-mal és a Fák Alatt zenekarral turnéznak.