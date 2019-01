Tovább erősít a Sound - újabb világsztár fellépőket jelentettek be!

A friss listán szerepel a SOUND közönségének nagy kedvence, a The Chainsmokers, a szupersztár DJ, Tiësto, a kolumbiai reggaeton énekes és rapper, J Balvin, napjaink egyik legfelkapottabb rap előadója, G-Eazy, valamint a brit énekes, dalszövegíró, Jess Glyne.



Élő produkcióval érkezik az angol drum&bass csapat, a Rudimental, játszik a SOUNDon Nicky Romero, fellép a két producer/DJ kollaborációja, a Tchami x Malaa formáció, a Sophie Hawley-Weld and Tucker Halpern alkotta amerikai duó, a Sofi Tukker, a világ legnagyobb fesztiváljain állandó vendégként szereplő Jauz, az amerikai DJ, Deorro, az Alessandro Vinai és Andrea Vinai testvérpáros duója, a Vinai, az iráni-amerikai house/techno Dj és producer, Dubfire és jön a dán Dj/producer Martin Jensen is.



A szervezők nagy erőkkel dolgoznak egy új VIP ajánlat véglegesítésén. A részleteket rövidesen publikálják majd, de annyi már most tudható, hogy 2019-ben a VIP jegyet váltók már nem csak a nagyszínpaddal szemben kialakított VIPben élvezhetik a különféle prémium szolgáltatásokat, hanem a Party Arénában és a harmadik legnagyobb színpad mellett is. További újdonságként idén a nagyszínpad VIP teraszáról egy impozáns felüljárón keresztül közvetlenül elérhető lesz egy közel 1000 m2-es, vízen kialakított plázs, amely nyugágyakkal, napernyőkkel, koktélbárral, belső medencével, dj-k közreműködésével szórakoztatja majd azokat, akik VIP napijegyet és bérletet vásárolnak a SOUNDra, vagy igény esetén upgradelik korábban megváltott jegyüket, bérletüket.



A most bejelentett nevek a már korábban ismertetett Marshmello, Armin van Buuren, DJ SNAKE, Timmy Trumpet, FUTURE, Don Diablo, Nervo, Will Sparks, Sunnery James & Ryan Marcian, Killy, Hernan Cattaneo, Paul Kalkbrenner listához csatlakoztak, s hamarosan újabb fellépők is társulnak hozzájuk.