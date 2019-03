Törli a facebook a kapcsolatainkat, ha nem küldjük tovább ezt a lánclevelet - vajon igaz a hír?

- ez a lánclevél terjed a Facebook magyar felhasználói között, akik tudják, hogy az utóbbi egy napban csakugyan volt gond a Facebook és az Instagram működésével. A legnagyobb közösségi oldal eddig legsúlyosabb leállása tegnap délután 17 óra körül indult, azóta sem működik mindenkinél tökéletesen. Ki tudja, honnan ered a megtévesztő üzenet, szerkesztőségünk is kapott belőle.- és nem is kellett hozzá a Facebook -, hogy megtudjuk: ez a lánclevél egy újabb hoax. Semmi köze a Facebook üzemeltetőihez. Csak akkor küldjék tovább, ha bosszús perceket szereznének ismerőseiknek. A közösségi oldal üzenőfaluk tetején vagy a megadott e-mail címükön értesíti a felhasználókat, és közleményt is ad ki a fontos változásokról.