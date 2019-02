Töpörtyűdiétában hisz Lagzi Lajcsi

Kép: BorsOnline

Lagzi Lajcsi szinte egész életét végigkísérte a súlyfelesleg elleni elkeseredett harc, amelynek története változatosabb, mint a százéves háborúé. A küzdelem legújabb fejezetéből úgy tűnik, jelenleg a kilók állnak nyerésre: a legfrissebb fotóit látva sok internetező megjegyezte, hogy az ország kedvenc trombitása ismét elhízott. Lajcsi azonban elégedett az ütközet jelenlegi állásával. - írja a BorsOnline – Nem szedtem fel semennyit, ugyanaz a ruhaméretem is, szóval őszintén mondom, hogy nem is értem a kérdést. Mindenkinek azt kívánom, hogy olyan elégedett legyen az életében, mint én, mert a boldogság belőlünk fakad, nem abból, amink van. Egyébként pedig az utóbbi három-négy év­ben teljesen tudatosan étkezem, és állandó a súlyom – magyarázza a Borsnak a zenész, hozzátéve, hogy már évek óta a manapság divatos, zsírfogyasztáson alapuló diétát követi.– Nem tagadom, ketogén diétát tartok, azaz zsírt fogyasztok, nem olajakat és egy étrend­kiegészítőt is használok, amely szintén erre épül. Én ebben hiszek, és abban, hogy zsírból nem lesz zsír. Nekem ez már életformámmá vált, ma is töpörtyűvel kezdtem a napot és minden étkezésemhez két gramm zsírt is eszem.Azt, hogy néhány képen kifejezetten testesebbnek látszik, azzal magyarázza, hogy egyes ruhák szabása előnytelennek tüntetik fel a testét.– Háromszor eszem egy nap, és sok vizet iszom. Nagyon könnyű reggelim van, általában li­ba- vagy mangalicatöpörtyű, esetleg egy kis házi kolbász két na­gyon vékony kétszersülttel és zöld­ségekkel, mert kenyeret már évek óta nem fogyasztok. Egyetlen gazdagabb étkezésem van, egy késői ebéd délután kettő és négy óra között, utána már csak uzsonnázni szoktam, este hét után pedig már nem igazán eszem. Néha előfordul, hogy csalok, Rácz Jenő Michelin-csillagos séf meghívására tegnapelőtt ettem este hét után is, de ilyenkor úgy osztom be az előtte lévő étkezéseket, hogy beleférjen – osztja meg táplálkozási fortélyait Lajcsi, aki szerint őseink is nagyon sok zsírt fogyasztottak, és az ő családjában például dédszülei és nagypapája is kilencven évnél többet élt annak ellenére, hogy rengeteg szalonnát és egyéb, zsírban gazdag finomságokat fo­gyasztott.