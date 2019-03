Tolvai Reni őszintén mesélt a Kállay-Saunders Andrással való kapcsolatáról

Igencsak megosztó visszajelzéseket kapott Tolvai Reni, mióta új videoklipje, a 'Get it' debütált. Az énekesnő extrém szettekben tűnik fel a klipben és dekoltázsát sem félt megmutatni, a rajongók legnagyobb örömére. Sokan azonban polgárpukkasztónak találják a klipet, amit az énekesnő nem tud hova tenni.



– Olyan érdekes dolog ez, mikor kijövök egy új klippel mindig megkapom, hogy micsoda ruha, mennyire merész. Miközben mi, akik dolgozunk ezen nem találjuk ezt annak, egyszerűen ez magától jön. Egy nagy dekoltázs még mindig polgárpukkasztó az emberek egy részénél. Én viszont nem találom annak – mondta a vasárnap látható Zenepostában Tolvai Reni, akit sokkal jobban zavar, amikor kizárólag magánélete miatt kerül az érdeklődés középpontjába.



– Nem bánt, hogy minél több dolgot szeretnének tudni a magánéletemről, de idegesít, hogy ha folyamatosan csak ezzel foglalkoznak. Andrással tudatosan, az elejétől fogva azon vagyunk, hogy a rajongóink figyelmét a karrierünkre összpontosítsuk, ne pedig arra, hogy egy pár vagyunk. Együtt maradtunk és együtt is maradunk, ez annak is köszönhető, hogy mindig is nagyon óvtuk a kapcsolatunkat. Ha nem így csináltuk volna mindenki duett partnerekként kezelne minket, mi pedig ezt nem akartuk. Mindkettőnknek megvan a saját karrierje – árulta el a Sláger TV vasárnap látható adásában Tolvai Reni.