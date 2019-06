Többségbe került a Windows 10

A Windowst használó gépeknek már több mint a felén a 10-es verzió fut. A Net Applications adatai szerint idén májusban jött el a pillanat, amikor a legifjabb verzió 50 százalék fölé növelte jelenlétét a világ windowsos számítógépei között. - írja a Bitport.hu A legutóbbi hónapban a Windows operációs rendszert használók közt a 10-es 51,8%-ot tett ki. Az 1,8% os többség nagyon kemény küzdelem árán jött létre, de még ott van egy másik cél, hogy a világ összes PC-jénél is megszerezze az abszolút többséget, ugyanis ez nincs meg. A világ PC állományénak 45,7%-án fut jelenleg a 10-es Windows.A hetes még mindig a Windowsos gépek több, mint 40%-án fut, viszont nem lehet tovább halogatni az átállást, mivel jövőre megszűnik a hivatalos támogatása ennek a rendszernek, és muszáj lesz a végső verzióra váltani. Teljesen eltűnni nem fog, mivel az XP is jelentős számmal bír. A teljes PC állománynak a 2,2%-án fut a matuzsálemi operációs rendszer, ez több, mint a Linuxot használók száma.A bitport szerint a Net Applications becslései szerint a Windows 10 a PC állomány 59%-át tudja majd magának, és a Windows 7 is elég erős számokkal folytatja a támogatás megszűnése után is, 32-33%-ot jósolnak neki.