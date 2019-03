Tiszta lappal - exkluzív dokumentumfilmben vall Curtis

Egy történet, amiről mindenkinek van véleménye, de kevesen ismerik a valódi hátterét. Március 22-én 21:45-től, az Exatlon után Curtis – Tiszta lappal címmel egy rendhagyó, egyrészes dokumentumfilmmel várja a nézőket a TV2. A Curtis körüli médiavisszhang ezúttal sosem látott megvilágításba kerül, őszinte pillanatokkal, exkluzív interjúkkal és egy nem mindennapi meglepetéssel, a rehabilitációt követő napok tükrében.A Curtis rehabilitációját követő időszak első napjait kizárólag a TV2 kamerái kísérhették figyelemmel. Sosem látott intim pillanatok Curtis és a családja szemszögéből, az elmúlt idők megpróbáltatásai és az újrakezdés testközelből, megható őszinteséggel. A rapper a nehézségekből talpra állva, a negatívumokat hátrahagyva, tiszta lappal és újult erővel tért vissza a hétköznapokba.– Vállaltam, hogy ebben a dokumentumfilmben megmutatom, ki is vagyok valójában, azzal szemben, ahogyan a média vagy éppen néhány rosszakaró beállít engem és a családomat. Nehéz időszakon vagyok túl, talán más már visszavonult volna, de engem szerencsére olyan erővel áldott meg az Isten, hogy a negatívumokat képes vagyok kizárni és újra talpra tudtam állni. Nagyon jót tett nekem és előnyömre vált a rehabilitáció, és természetesen a továbbiakban is folytatom. Új fejezet kezdődött az életemben, sziklaszilárd lettem, gőzerővel dolgozom az új albumon és Krisztikével is boldogabbak vagyunk, mint valaha. Örülök, hogy a csatorna a sztorim mögé állt, és bízom benne, hogy ezáltal eljut az emberekhez az a bensőséges és őszinte üzenet, amit ez a film számomra és a családunk számára is rejt – vélekedett Curtis.Amellett, hogy a dokumentumfilm betekintést enged Curtis életének legközvetlenebb pillanataiba, a csatorna a történetbe foglalt társadalmi felelősségvállalást is kiemelt fontosságúnak tartja.– Curtis története az a sztori, amiről mindenkinek van véleménye. A TV2 fontosnak érezte, hogy az ő példáján keresztül felhívja a figyelmet azokra, akik hasonló problémákkal küzdenek. Curtisnek a korábbi műsoraink kapcsán is bizalmat szavaztunk. Látva, hogy a gyógyulás útjára lépett, szerettünk volna neki lehetőséget adni arra, hogy minden eddiginél őszintébben nyilatkozzon az elmúlt idők történéseiről. Az egyrészes, közvetlen hangvételű dokumentumfilmben Curtis és legközelebbi hozzátartozói a drogproblémák okozta nehézségekről, valamint a rehabilitációt követő napokról kendőzetlenül beszélnek, valamint egy nem mindennapi titokról is lerántják majd a leplet.