The Body lesz a bécsi operabál idei sztárvendége

Elle Macpherson ausztrál fotómodell, színésznő és üzletasszony lesz az idei bécsi operabál sztárvendége - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Richard Lugner építőipari nagyvállalkozó, az esemény szervezője.



A 86 éves üzletember elmondta, hogy eredetileg mást szemeltek ki a kísérőjének a február 28-i rendezvényre, ám a kaliforniai erdőtüzek keresztülhúzták a számítását - leégett a meghívott híresség háza - és végül úgy döntöttek, hogy "a sztárvendégnek nem kell okvetlenül Los Angelesből érkeznie, elég, ha Amerikából jön".



Lugner azt mondta, hogy a szerződéskötést nagyon nehéz tárgyalások előzték meg az 54 éves Elle Macphersonnal. Azt nem árulta el, hogy eredetileg kit akart meghívni, az osztrák sajtó találgatásai szerint Cherről volt szó.



Az ausztráliai születésű Elle Macpherson az 1980-as évek egyik legismertebb modellje volt, többször szerepelt az Elle nőmagazin és a Sports Illustrated fürdőruha-kiadásának címlapján, a The Body becenevet 1986-ban kapta egy Time-cikk nyomán. Az 1990-es évek óta filmekben és tévéműsorokban is szerepel.



Richard Lugner, a Malter becenevű építési vállalkozó 27 éve hív meg fizetett sztárvendégeket a bécsi társasági élet csúcseseményének számító operabálra, első vendége Harry Belafronte amerikai színész és komikus volt, a későbbi meghívottak között szerepelt Sophia Loren, Pamela Anderson, Geri Halliwell, tavaly Melanie Griffith amerikai színésznő tündökölt az idős házigazda oldalán.