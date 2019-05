Teret neveznek el Diana hercegnőről Párizsban

A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti alagútban csaknem 22 évvel ezelőtt autóbalesetben életét vesztette a brit trónörökös volt felesége - erősítette meg a Le Monde című napilap értesülését a párizsi városháza.



A fővárosi önkormányzat illetékes bizottsága április közepén jóváhagyta az átnevezés tervét, amiről a közgyűlés a következő, június 11. és 15. közötti ülésén fog szavazni.



A kis tér, ahol a Szabadság lángjának emlékműve, a New York-i Szabadság-szobor fáklyájának reprodukciója található, eredetileg Maria Callas nevét viselte volna. Az erről szóló rendeletet 1997. július 24-én szavazta meg a párizsi önkormányzat, s az avatást másfél hónappal később, szeptember 11-én tervezték, az 53 évesen Párizsban elhunyt világhírű görög operaénekesnő halálának huszadik évfordulóján.



Diana hercegnő augusztus 31-i balesete azonban felborította az eseményeket. Az alagút felett található lángszobor ugyanis még aznap spontán zarándokhellyé vált, s azóta is a turisták egyik kötelező állomása a francia fővárosban.



A Maria Callas tér avatása így elmaradt és az egykoron a közelben lakott énekesnő emlékére tervezett emléktáblát sem állították fel. Három évvel később egyik másik helyszínt kijelölt az önkormányzat, amelyet 2000 decemberben Maria Callas sétánynak neveztek el. A városháza már akkor azt tervezte, hogy az Alma alagút feletti területet Dianáról nevezi el, az elképzelést azonban a Le Monde szerint a brit uralkodóház akkor ellenezte.



"A helyszín Lady Diana emlékhelyévé vált. A Szabadság lángjának szobra, amely a Franciaország által az Egyesült Államoknak ajándékozott Szabadság-szoborról emlékezik meg, elvesztette eredeti szimbolikáját. Ezért a helyszín átnevezést javasoljuk Diana Spencer emlékére" - idézte a lap Párizs főpolgármesterét.



Anne Hidalgo szerint egyébként az is indokolja az átnevezést, hogy Diana hercegnő a 20. század végének egyik legismertebb asszonya volt a világban, "a humanitárius ügyek emblematikus alakja", több egyesületben is elkötelezte magát a gyerekek védelmében, az AIDS-elleni küzdelemben, vagy a taposóaknák betiltásáért - idézte a Le Monde a párizsi önkormányzat indoklását a határozattervezethez.



